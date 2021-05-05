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6 MAYIS 2021 PERŞEMBE - YIL: 52

Baskılara rağmen mücadele sürüyor

05 Mayıs 2021, Çarşamba 17:00
Merkezi Washington’da bulunan düşünce kuruluşu Freedom House, 2014 yılında Türkiye’yi basın hürriyeti alanında “kısmen özgür” ülkeler listesinden “özgür olmayan” ülkeler listesine düşürdü.

Ankara’nın ve hükümete yakın basın kuruluşlarının tepki gösterdiği düşüş, son yedi yılda değişmedi. VOA’nın haberine göre, o dönem Freedom House’da raportör olarak çalışan Karin Deutsch Karlekar, son beş yılda Türkiye’deki baskıların sadece medyayla sınırlı kalmadığını, geniş bir tabana yayılarak arttığını söyledi.

İnsanlar ümitlerini kaybetmeyip mücadele ediyorlar

Türkiye’deki baskıların her alanda daha da arttığını söyleyen Karlekar, ”Freedom House’daki son senem olan 2014 yılı sonu 2015 yılı başında Türkiye’yi listede basın özgürlüğünün kısmen olduğu ülkeler kategorisinden özgür olmayan ülkeler kategorisine düşürdük. O dönemde hem hükümet hem de Türk basını tarafından oldukça şiddetli bir şekilde eleştirildim. O zaman durum çok kötüydü ancak şimdi çok daha kötü. Darbe girişiminin ardından basın özgürlükleri konusundaki durum daha da kötüleşti. Son beş yıla baktığımız zaman özgürlüklerin çok daha kötüye gittiğini düşünüyorum. Hükümet medya dışında her türlü ifade özgürlüğüne de çok büyük baskı uyguluyor. İnsan hakları savunucuları, aktivistler, kültür üzerindeki baskılar son beş senede yoğunlaşarak arttı. Türkiye’de umutlu olduğum tek şey tüm bu hükümet baskılarına her alanda insanlar ümitlerini kaybetmeyerek mücadelelerini sürdürüyor olmaları” dedi.

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