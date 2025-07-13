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13 TEMMUZ 2025 PAZAR - YIL: 56

Cumhurbaşkanı Başdanışman’ından Kültür Bakanına tepki

13 Temmuz 2025, Pazar
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ortay Saral, Kültür Bakanlığı’nın Trabzon’da düzenlediği “Kültür Yol Festivali” dolayısıyla Bakan Mehmet Nuri Ersoy’a tepki gösterdi.

Sosyal paylaşım sitesi X’ten “Sayın Kültür ve Turizm Bakanı, Gazze’de çocuklar hala can çekişirken, analar yavrularını kucaklarına alamadan mezara uğurlarken, vatan uğruna kara toprağa verdiğimiz 12 şehidimizin, yiğidimizin henüz kanı kurumamış, analarının göz yaşı dinmemişken. Trabzon’da “Kültür Yolu Festivali” adı altında sahneler kurup, şarkılarla, danslarla eğlence tertip ederken hiç mi kalbiniz bizar olmadı!? Hiç mi vicdanınız sızlamadı?” diye soran Saral, “Bu milletin kalbi yanarken, siz nasıl güldünüz? Gözyaşları dinmemiş anaların, şehit ailelerinin acısı bu kadar mı değersiz sizin gözünüzde?” dedi.

Ankara - Mehmet Kara

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