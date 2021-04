'Boğaziçi direnişi haklı'

KONDA Araştırma şirketi Boğaziçi Üniversitesi eylemlerine ilişkin yaptığı araştırmanın sonuçlarını duyurdu.

Araştırmaya göre toplumun yüzde 67’si öğrencileri haklı buluyor. Polis müdahalelerini haksız görenlerin oranı ise yüzde 62.

gazeteduvar’ın haberine göre, KONDA’nın verilerinde eğitim durumu yükseldikçe öğrencilerin tepkisini doğru bulanların oranı artıyor. Lise altı mezunların neredeyse yarısı atamayı doğru bulduğunu ve öğrencilerin haksız olduğunu söylerken üniversite mezunları içerisinde her 10 kişiden 8’i öğrencilerin tepkilerini haklı bulduğunu ifade ediyor. Gençler öğrencilerin tepkilerini daha yüksek oranda haklı buluyor. 18-32 yaş grubunda olan her 4 kişiden 3’ü öğrencilerin kayyum atamasına karşı haklı bir tepki gösterdiğini düşünüyor. Hayat tarzına göre incelendiğinde ise kendini Modern olarak tanımlayan her 10 kişiden 9’unun öğrencilerin tepkisini haklı bulduğu görülüyor. Bu oran kendini Geleneksel Muhafazakâr olarak tanımlayanlarda yüzde 61’e ve Dindar Muhafazakâr olarak tanımlayanlarda yüzde 34’e düşüyor.

POLİS MÜDAHALELERİ TEPKİ ÇEKİYOR

Araştırmada, gençlerin öğrencilerin demokratik haklarını kullandığını ve polis müdahalesinin haksız olduğunu diğer yaş gruplarına göre daha yüksek oranda düşünüyor. 18 – 24 yaş grubunda bulunan her 10 kişiden 7’si öğrencilerin demokratik haklarını kullandığını ve polisin haksız müdahale ettiğini söylüyor. 33 – 48 yaş grubunda bulunan kişilerin yarısından fazlası polis müdahalesini haksız buluyor. 49 yaş ve üzerinde olan her 10 kişiden 6’sı da öğrencilerin demokratik haklarını kullandıklarından yana fikir beyan ediyor.