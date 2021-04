‘Bu gazeteye çok ihtiyaç var’

Gazetemizin kuruluş yıl dönümü vesilesiyle yayınladığı özel sayı ile, 23 Mart ve 2 Nisan özel sayıları Ankara’da yoğun ilgi gördü. Gazetemizin dağıtımını yapan Nihat Erdoğan ve Erdinç Adıbelli, tanıtım çalışmaları esnasında yaşadıklarını anlattılar.

Recep Gören - ANKARA

Nihat Erdoğan: Gazetemizin kuruluş yıl dönümü, 21 Şubat 52. Özel sayımız Ankara’da çok beğenildi. Ancak Yeni Asya özel tanıtım gazetesi olduğundan dağıtım ağır gidiyordu. Arkadaşların tavsiyesiyle Sincan’dan 7 koli ve Batıkent’ten de 2 koli gazeteyi alıp, her gün 1 koli olmak üzere dağıtmaya başladım.

Önce metrodaki yolculara doğrudan muhatap olup oturma aralıklarındaki boş yerlere gazeteleri bıraktım. Öyle ki 50 gazeteyi 10 dakikada dağıtırken tercih edenlerin itirazsız almaları, hemen okumaları, teşekkür etmeleri ve uzaktan yanıma gelip bana da ver diyenler bizi sevindirdi. Ardından metro durakları civarındaki parklar da müsaitti. Oturma banklarına bırakılan gazetelerimizin memnuniyetle alındığını gördük.

Ankara’nın hizmet duayenlerinden Tokat’lı Bedrettin Ergül Abinin teşvikiyle tahdis-i nimet olarak bahsettiğim 900 gazeteyi kendi başıma dağıtabilmeyi Allah nasip etti. Şimdi yaşım 67, Yeni Asya’yı dağıtırken sanki 17 yaşımda gibi oluyorum. Yeni Asya okuyucularına hayranım ve onları seviyorum. (Ankara Toki Turkuaz’dan Nihat Erdoğan)

Erdinç Adıbelli: Her sene Yeni Asya Gazetesi için iki önemli tarihler vardır. 21 Şubat ve 23 Mart günleri. Bu yıl diğer senelerden daha farklı oldu. Bizim semt olarak her iki önemli tarihler de 1000’den fazla gazete teker teker esnafa dağıtıldı elhamdülillah. Bu sene manevî hazzı daha farklıydı. Hiçbir esnaftan olumsuz bir geri dönüşüm olmadı aksine çok olumlu dönüşümler oldu. Bunlardan bazıları, “Biz eğer Said Nursî’nin dediğini yapsak hiçbir problemimiz kalmaz. Bugüne kadar siz neredesiniz bu gazeteye çok ihtiyaç vardır.” Bir başkası “Tek istikrarlı bu gazete” diye geri dönüşümler oldu. Evet Yeni Asya sadece bir gazete değil aynı zamanda vicdanları da temsil ediyor. Ne mutlu bu vicdan sahiplerinin yanında olmak.