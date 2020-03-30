'Cezaevlerinde görev yapan personel evlerine gönderilmeyecek'

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Ankara’da HSK ve TBB ile gerçekleştirilen koordinasyon toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

Bakan Gül, burada yaptığı açıklamada, "Bugünden itibaren cezaevlerinde görev yapan personel, belirlenen süreler sonunda evlerine gönderilmeyecek, izole edilen yerlerde kalacak." dedi. Avukatların CMK ödemelerinin 6 Nisan itibarıyla tümüyle yapılmış olacağını belirten Gül, "Mağduriyeti, şikayeti olan vatandaşlarımız için adaletin kapısı kapatılmamıştır." ifadelerini kullandı. "Kovid-19'la bağlantılı son iki haftada 58 ilde 459 kişi hakkında soruşturma başlatıldı" Kovid-19'la bağlantılı başsavcılıklarca son iki haftada 58 ilde 459 kişi hakkında soruşturma başlatıldığını bildiren Bakan, şunları kaydetti: Adalet Bakanı Gül: "Salgın hastalık tehlikesinden dolayı ortaya çıkan sıra dışı süreci fırsata çevirmek isteyenlerin karşısında hukuk vardır." AA

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