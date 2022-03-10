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10 MART 2022 PERŞEMBE - YIL: 53

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine doktorlardan büyük tepki: Gidecek olan belli

10 Mart 2022, Perşembe 00:25
ERDOĞAN’IN “GİDİYORLARSA GİTSİNLER, BURALAR BOŞ KALMAZ” SÖZÜNE HEKİMLERİN TEPKİSİ DEVAM EDİYOR.

GİDECEK OLAN HEKİMLER DEĞİL

Erdoğan’ın sözleri üzerine ‘GidecekOlanHekimlerDeğil‘ etiketiyle on binlerce tweet paylaşıldı. Doktorlar zorluklara rağmen kendi emekleriyle mezun olup bu noktaya geldiklerini ifada ederek, olumsuz çalışma şartlarına rağmen hizmete ve demokratik hak mücadelesine devam edeceklerini vurguladılar.

BAKANLIK: PERSONEL SAYISI YETERSİZ

Bu arada Sağlık Bakanlığı, hazırladığı faaliyet raporunda hekimlerin istifa etmesi, personel yetersizliği ve performansa dayalı ödeme sistemi gibi konularda kendisini eleştirdi. Rapordaki “Personel sayısı sağlık hizmeti talebini karşılayamıyor” tesbiti özellikle dikkat çekti.

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Gidecek olan belli

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hekimlerle ilgili, “Varsın gidiyorlarsa gitsinler. Buralar boş kalmaz merak etmeyin” sözlerine hekimlerden tepki geldi: “Gidecek olan belli.”

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın doktorlarla ilgili “Varsın gidiyorlarsa gitsinler. Buralar boş kalmaz merak etmeyin” sözleri tepkiyle karşılandı. Türk Tabipleri Birliği (TTB) İkinci Başkanı Ali İhsan Ökten, “Erdoğan’ın anlamadığı zaten genç hekimler ülkeyi terk ediyor. Sorunlarımızın paraya indirgenmesi çok acı” dedi. Diken’e konuşan Ökten, şunları söyledi: “Söylediği çok saçma. Erdoğan’ın anlamadığı, zaten genç hekimler ülkeyi terk ediyor. Ocak’ta 197, Şubat’ta 156 hekim bizden iyi hal belgesi istedi. Kaldı ki asistanlarla nasıl yürütecekler? Asistanlar eğitim alıyor. Eğitimleri bitmeden onlara sorumluluk veremezsiniz. Asistanların yaptığı her iş, uzman hekim, klinik şefi veya klinikteki eğitim görevlilerinin sorumluluğundadır. Kaldı ki hekimlik böyle birkaç yıllık eğitimle öğrenilmiyor. Uzun süre emek harcıyoruz. Yılların verdiği bilgi birikimi, tecrübe var. Bunlar bir anda yok sayılamaz. Sandıkları kadar basit değil.”

Bizlere koca bir gençlik borçlu

‘GidecekOlanHekimlerDeğil’ etiketiyle on binlerce tweet paylaşıldı. Özellikle doktorlar çalışma şartlarına ve kendi emekleriyle okuduklarına dikkat çekti. Bir vatandaşın tweetinde “İnsanları devlet okutmaz, devlet okul açar, başarılı olan kazanır; harcını, öğrenim kredisini son kuruşuna kadar öder.. falan filan.. devlete bir şey borçlu olduğumuz yok da bu devlet bizlere koca bir gençlik borçlu.. o işi nasıl yapacağız” ifadeleri kullanıldı. Başka bir tweette “Günün fıkrası: Bir ülkede 15 bin tl kazanan aile yoksul sayılırken o ülkenin kralı 8-9 bini hekimler için makul görüyor eğer kamudan ayrılırlarsa bu ücretlere yurtdışından gelecek hekimleri istihdam edeceğini söylüyor. #GidecekOlanHekimlerDeğil” denildi.

Yaşanan krizin üstünü örtme çabası

Diken’in haberine göre, TTB Merkez Komisyonu’ndan yapılan açıklamada, Erdoğan’ın aslında ‘sağlık sistemindeki başarısızlıklarını itiraf ettiği’ söylendi: “Sağlığa yönelik acil taleplerimizi görmezden gelen, insanca yaşanabilir ücret talebimizi hedefe koyan bu açıklama toplumu yanıltma, topluma Hekimlerin tek istekleri paraymış gibi göstererek sağlıkta yaşanan krizin üstünü örtme çabasıdır.” 14-15 Mart’da bütün sağlık kurumlarında ‘g(ö)rev’e gideceklerini hatırlatan TTB’li hekimler, açıklamada, “Bu sözlere gereken cevabı o gün bir kez daha hep birlikte vereceğiz. Gidecek olan hekimler değil!” ifadesini kullandı.

Haber Merkezi

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