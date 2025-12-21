Dem: MHP bir hayal kırıklığı

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, MHP’nin çözüm süreci kapsamında hazırladığı komisyon raporunu eleştirdi.

Raporda MHP lideri Devlet Bahçeli’nin cesur çıkışları yerine 120 sayfa boyunca Kürt sorununun olmadığının iddia edildiğini belirten Bakırhan, “Bugüne kadar demek ki zorla, cezaeviyle, işkenceyle anlatamamışlar; şimdi bir metne dökülmüş. Çok ayıp” dedi. İlke TV’ye konuşan Bakırhan, “Bahçeli’nin samimi olduğunu düşünüyoruz. Emin olun, bizi biraz şaşırttı Milliyetçi Hareket Partisi’nin raporu. Umarım yasa tartışılırken yasada ortaklaşırız. Yani en azından bugüne kadar kullandıkları sözler ve yaptıkları değerlendirmelere uygun bir yaklaşım içinde olabilirler” ifadelerini kullandı. Haber Merkezi

