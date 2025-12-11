"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
11 ARALIK 2025 PERŞEMBE - YIL: 56

Ne kadar adalet o kadar huzur

11 Aralık 2025, Perşembe 10:26
2026 YILI BÜTÇESİ İÇİN YAPILAN GÖRÜŞMELERE, ADALET VE HUKUK KAVRAMLARI DAMGA VURDU. MUHALEFET SÖZCÜLERİ HUZUR VE REFAHIN HAK, HUKUK VE ADALETTEN GEÇTİĞİNİ VURGULADILAR.

Muhalefet, Adalet Bakanlığı bütçesinde huzur ve refahın yolunun adaletten geçtiğini vurgulayarak, Anayasa’ya aykırı uygulamaların yargıyı çökerttiğini ve toplumda adaletsizliğe sabrın tükendiğini söyledi.

"ADİL OLMAK İRADE MESELESİDİR"

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı İdris Şahin, Meclis’te Adalet Bakanlığı bütçesi üzerine yaptığı konuşmada, “Adalet meselesi bütçe meselesi değil, para meselesi değil, irade meselesidir değerli milletvekilleri. Adil olmak için paraya ihtiyaç yoktur fakat para için adil olmak gerekir; ne kadar adalet, o kadar ekonomi. Bütçenin iyi olabilmesinin, ülkenin huzur ve refahına kavuşabilmesinin yol ve yönteminin adaletten geçtiğine inanan” diye konuştu.

“Zirveye” çıkarken idealleri unuttular

“Bireyin hak ve özgürlüklerini zirveye çıkaracağız’ diyerek yola çıkanların, yolun sonunda zirveye çıktıklarında tabanda hedef koydukları o ideallerini kaybetmeleri ve sadece ve sadece zirveye kendilerini çıkarmaları hangi sözle izah edilebilir?” diye soran Şahin, “Anayasa Mahkemesinin de Hâkimler ve Savcılar Kurulunun da yapısı 2017 Anayasa değişikliğiyle köklü biçimde yeniden düzenlendi. Yargı düzeninin şekillendiği, yargının mayalandığı ve en üst kurumsal yapı olarak kabul edilen HSK’de bile üye seçiminde Anayasa’ya aykırı davranılırsa böyle bir süreçten sağlıklı ve doğru bir yargı işleyişi çıkmasını beklemek mümkün mü?” dedi.

"HUKUKU ÇÖKERTTİNİZ"

İYİ Parti Antalya Milletvekili Uğur Poyraz, Adalet Bakanlığı bütçesine ilişkin şunları söyledi: “Bugün yargı milletin sığınağı değil, milletin üzerine çöken bir gölgeye dönüştüyse bunun adı yönetmek değil öldürmektir. Savcılık ve mahkemelerden korkulan makamlara dönüşürse, hakikat yerini fısıltıya bırakır, fısıltının hükmettiği yerde ise devlet değil korkunun iktidarı vardır. Hukuku eğip bükerek iktidar korunmaz, sadece çürüme hızlanır. Tarih bize şunu öğretir; suçluyu aklayan yargı önce adım adım suçun ortağı sonra da suçun ta kendisi olur. Hiçbir iktidar korktuğu bu çöküşten kaçamaz” dedi.

"İNSANLARIN SABRI KALMADI"

Türkiye’nin insan hakları tablosu küresel gerilemenin en sert örneklerinden biri. Özellikle son bir yılda ifade özgürlüğü, toplantı hakkı, kötü muamele ve uzun tutukluluk şikayetleri belirgin biçimde arttı; hak ihlalleri en yoğun başvuru alanı haline geldi. 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü kapsamında Cumhuriyet’e konuşan İstanbul Barosu Başkanı Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu bu durumu, “Tutuklama şartları oluşmadan, buna dair gerekçeler de yazılmadan adeta bir istibdat rejimi gibi sürekli insanların tutuklandığını görüyoruz. İnsanların bu kadar adaletsizliğe sabrı kalmadı” sözleriyle değerlendirdi.

Ankara - Mehmet Kara
[email protected]

Okunma Sayısı: 241
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Sivas'ta madende göçük altında kalan Sabri Yıldırım, 25 gündür bulunamadı

    'Avrupa'nın olası savaş kararına şimdiden hazırız'

    'Rusya'nın bir sonraki hedefi biziz'

    Küresel servetin dörtte üçü yüzde 10’luk kesimin elinde

    Soykırımın sorumluları mutlaka hesap vermeli

    Çadırları su bastı, Gazzelilerden yardım çağrısı

    Siyasî tercihleri ekonomi belirliyor

    Demokrasimiz PKK vesayetinden kurtarılmalı

    Hac ek kayıt başvuruları 18 Aralık'a kadar

    Ne kadar adalet o kadar huzur

    Balıkesir-Sındırgı'da 4,9 büyüklüğünde deprem oldu

    Pendik'te bir evde yangın çıktı: 3 çocuk vefat etti, 1 çocuk ağır yaralandı

    Trump'tan Zelenskiy'e: "Seçimler ne zaman yapılacak?"

    Venezuela, ABD'yi "açık bir hırsızlık" yapmakla suçladı

    'Bu hafta, kan dökülmesine son vermek için yeni haberler getirebilir'

    İsrail yine Lübnan'daki barış gücü askerlerine ateş açtı

    Suriye-Dera'da tanksavar füzeleri ele geçirildi

    Cumhur İttifakı’nda huzursuzluk artıyor

    Faizin faturası vatandaşa

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Suriye-Dera'da tanksavar füzeleri ele geçirildi
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    'Bu hafta, kan dökülmesine son vermek için yeni haberler getirebilir'
    Genel

    İsrail yine Lübnan'daki barış gücü askerlerine ateş açtı
    Genel

    Bu asrın tecdid modeli: Şahs-ı manevî - Bediüzzaman’ın tecdid anlayışı bu asra yön veriyor
    Genel

    Pendik'te bir evde yangın çıktı: 3 çocuk vefat etti, 1 çocuk ağır yaralandı
    Genel

    Venezuela, ABD'yi "açık bir hırsızlık" yapmakla suçladı
    Genel

    Çadırları su bastı, Gazzelilerden yardım çağrısı
    Genel

    Demokrasimiz PKK vesayetinden kurtarılmalı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.