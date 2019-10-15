Depremin eli kulağında

Bursa’da meydana gelen depremin üzerinden yaklaşık 180 yıl geçtiğine dikkat çeken Jeoloji Mühendisleri Odası Güney Marmara Şube Başkanı Engin Er, “Bursa’da eli kulağında olan 7.5 büyüklüğünde bir deprem olabilir” dedi.

Jeoloji Mühendisleri Odası Güney Marmara Şube Başkanı Engin Er, yakın zamanda meydana gelen Marmara depremi sonrası ile ilgili değerlendirmeler yaptı. Er, Marmara Denizi’nde meydana gelebilecek depremin sadece İstanbul’u değil, bütün Marmara Bölgesini etkileyeceğini belirtti. Jeoloji Mühendisleri Odası Güney Marmara Şube Başkanı Engin Er, Marmara Denizi’ndeki Kuzey Anadolu Fay Hattı ile ilgili ulusal ve uluslararası bir çok çalışma yapılmış olmasına rağmen orta ve güney kolu üzerinde böyle bir çalışmanın olmadığına dikkat çekti.

7.5 şiddetinde deprem bekleniyor

Marmara Denizi’nde önce Silivri açıklarında 5,8 büyüklüğündeki deprem yaşandı. Ardından çok sayıda artçı sarsıntı kaydedildi. Duvar’da yer alan habere göre, Marmara Denizi’nde meydana gelen depremleri doğru tahlil etmek gerektiğini belirten Er, şunları söyledi, “Bursa’da 7.5 büyüklüğünde bir deprem, Kuzey Anadolu Fay Hattı’nda kuzey kolu olarak adlandırılan yerde bekleniyor. Bu kuzey kolu yönünde olabilecek bir depremde Bursa kesinlikle etkilenir. İstanbul depremi olarak adlandırılıyor ancak biz buna Marmara depremi olarak bakıyoruz.”

Depremi daha ciddiye almamız lazım

1855’te Bursa’da, ‘küçük kıyamet’ olarak adlandırılan bir deprem meydana geldiğine ve üzerinden yaklaşık 180 yıl geçtiğine dikkat çeken Er, “Bu orta ve güney kolu olarak adlandırılan her iki fay hattının da yerleşim yerlerinin içinden geçtiğini net bir şekilde söyleyebiliriz. Muhtemel bir Marmara depreminde bütün illerin ve ilçelerin etkileneceğini söyleyebiliriz. Kuzey Anadolu Fay Hattı’nın orta kolu var. 180 yıl geçtiğine göre de tekrarlaması eli kulağında olan bir deprem” dedi. Er,“Depremin tekrarlanma periyotları var. Bursa’nın doğal afet anlamında masaya yatırılması ve yeniden planlanması gerekir. Kentsel dönüşüm yapılırken de bu planlara uyulması lazım. Depremi daha ciddiye almamız lazım. Korkmamak lazım. Bilinen ve beklenen depremlere yarın olacakmış gibi kısa, orta ve uzun vadede hazırlık yapmak gerekir” dedi.