Birleşmiş Milletler’den tarihi karar: İki devletli çözüme güçlü evet - Sadece 12 ülke çekimser kaldı

BM Genel Kurulu, Filistin’de iki devletli çözümün uygulanmasına ilişkin tasarıyı kabul etti.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, Filistin konusunu görüşmek için toplandı. Toplantıda, Filistin Sorununun Barışçıl Çözümü ve İki Devletli Çözümün Uygulanmasına İlişkin New York Bildirgesi’nin onaylanması için sunulan tasarıya ilişkin oylama yapıldı. Oylamada, ABD ve İsrail’in de aralarında olduğu 10 ülke “hayır” oyu kullanırken, 142 ülke Filistin Sorununun Barışçıl Çözümü ve İki Devletli Çözümün Uygulanmasına İlişkin New York Bildirgesi’ni onaylayan karara “evet” oyu verdi.

12 ülke çekimser kaldı

Oylamada, 12 ülke çekimser kaldı. Fransa ve Suudi Arabistan tarafından sunulan Filistin Sorununun Barışçıl Çözümü ve İki Devletli Çözümün Uygulanmasına İlişkin New York Bildirgesi, Hamas’ın dahil olmadığı bir Filistin Devleti’nin tanınmasını ve İsrail-Filistin çatışmasının barışçıl bir şekilde sona ermesini hedefliyor.

***

BM’nin Filistin kararı İsrail’i çıldırttı

İsrail, BM Genel Kurulu’nda, Filistin Sorununun Barışçıl Çözümü ve İki Devletli Çözümün Uygulanmasına İlişkin New York Bildirgesi’nin kabul edilmesi kararını reddettiğini duyurdu. İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ise, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’nun Filistin’de iki devletli çözümün uygulanmasına ilişkin tasarıyı kabul etmesine karşı, İsrail’in Batı Şeria’yı ilhak etmesi gerektiğini savundu. Aşırı sağcı bakan, İsrail’e karşı diplomatik bir saldırı yapıldığını iddia ederek bu saldırı karşısında sessiz kalmayacaklarını söyledi.