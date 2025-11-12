Diyarbakır'da viyadük inşaatında iskele çöktü: 4 işçi öldü, 1 işçi yaralandı

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde inşası süren viyadükte iskelenin çökmesi sonucu ölen 4 işçiden 3'ünün cenazesi toprağa verildi.

Kulp-Muş kara yolunda, ilçenin Tepecik ve Karabulak mahalleleri arasında yapımı devam eden viyadükte beton dökülmesi sırasında iskele çöktü. Kazada, 3 işçi öldü, 2 işçi ağır yaralandı. Olay yerine jandarma, 112 Acil Sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Vali Murat Zorluoğlu, beraberinde Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çelenk ile yaralanan işçilerden birini tedavi gördüğü Diyarbakır Dr. Abdullah Biroğul Kulp Devlet Hastanesi'nde ziyaret etti. Yaralanan 2 işçiden biri müdahaleye rağmen kurtarılamadı Kazada yaralanan ve Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesine kaldırılan işçi müdahaleye rağmen kurtarılamadı.​​​​​​​ 3 şüpheli gözaltına alındı Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında 4 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Jandarma ekiplerince inşaat mühendisi K.K. ile taşeron firma yetkilileri F.A. ve M.A gözaltına alındı. Gözaltı kararı verilen 1 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor. 3 işçinin cenazesi toprağa verildi Ölen işçiler Şeyhmus Anuştekin (45), Tahsin Dere (45), Salih Lale (52) ve Mehmet Şirin Yalçıner'in (50) cenazesi otopsinin ardından ailelerine teslim edildi. Merkez Bağlar ilçesindeki Yeniköy Mezarlığı'na getirilen Dere, Lale ve Yalçıner'in cenazesi kılınan namazın ardından toprağa verildi. Anuştekin'in cenazesi ise merkez Yenişehir ilçesindeki Şehitlik Mezarlığı'nda defnedilecek. Bakan Tunç'tan olaya ilişkin açıklama Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Diyarbakır'da viyadük inşaatında iskele çökmesi sonucu 4 işçinin öldüğü olaya ilişkin, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldığını ve 3 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi. Tunç, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, Diyarbakır'ın Kulp ilçesi ile Muş yolu arasında yapılan viyadük inşaatındaki iskelenin çökmesi sonucu ölen işçilere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa diledi. Bakan Tunç, şunları kaydetti: "Yaşanan üzücü olay hakkında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'taksirle ölüme ve yaralamaya sebebiyet verme' suçundan adli soruşturma başlatılmış olup, bir Cumhuriyet başsavcı vekili ve iki Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir. Soruşturma kapsamında şu ana kadar 3 şüpheli gözaltına alınmıştır. Olayın nedeni ve sorumlu kişilerin tespitine yönelik olarak aralarında inşaat mühendisi, makine mühendisi, iş sağlığı ve güvenliği uzmanının yer aldığı bilirkişi heyeti oluşturulmuştur. Adli soruşturma tüm yönleriyle ve titizlikle sürdürülmektedir." AA

