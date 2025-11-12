"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
12 KASIM 2025 ÇARŞAMBA - YIL: 56

Diyarbakır'da viyadük inşaatında iskele çöktü: 4 işçi öldü, 1 işçi yaralandı

12 Kasım 2025, Çarşamba
Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde inşası süren viyadükte iskelenin çökmesi sonucu ölen 4 işçiden 3'ünün cenazesi toprağa verildi.

Kulp-Muş kara yolunda, ilçenin Tepecik ve Karabulak mahalleleri arasında yapımı devam eden viyadükte beton dökülmesi sırasında iskele çöktü.

Kazada, 3 işçi öldü, 2 işçi ağır yaralandı.

Olay yerine jandarma, 112 Acil Sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Vali Murat Zorluoğlu, beraberinde Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çelenk ile yaralanan işçilerden birini tedavi gördüğü Diyarbakır Dr. Abdullah Biroğul Kulp Devlet Hastanesi'nde ziyaret etti.

Yaralanan 2 işçiden biri müdahaleye rağmen kurtarılamadı

Kazada yaralanan ve Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesine kaldırılan işçi müdahaleye rağmen kurtarılamadı.​​​​​​​

3 şüpheli gözaltına alındı

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında 4 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Jandarma ekiplerince inşaat mühendisi K.K. ile taşeron firma yetkilileri F.A. ve M.A gözaltına alındı.

Gözaltı kararı verilen 1 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

3 işçinin cenazesi toprağa verildi

Ölen işçiler Şeyhmus Anuştekin (45), Tahsin Dere (45), Salih Lale (52) ve Mehmet Şirin Yalçıner'in (50) cenazesi otopsinin ardından ailelerine teslim edildi.

Merkez Bağlar ilçesindeki Yeniköy Mezarlığı'na getirilen Dere, Lale ve Yalçıner'in cenazesi kılınan namazın ardından toprağa verildi.

Anuştekin'in cenazesi ise merkez Yenişehir ilçesindeki Şehitlik Mezarlığı'nda defnedilecek.

Bakan Tunç'tan olaya ilişkin açıklama

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Diyarbakır'da viyadük inşaatında iskele çökmesi sonucu 4 işçinin öldüğü olaya ilişkin, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldığını ve 3 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

Tunç, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, Diyarbakır'ın Kulp ilçesi ile Muş yolu arasında yapılan viyadük inşaatındaki iskelenin çökmesi sonucu ölen işçilere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa diledi.

Bakan Tunç, şunları kaydetti:

"Yaşanan üzücü olay hakkında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'taksirle ölüme ve yaralamaya sebebiyet verme' suçundan adli soruşturma başlatılmış olup, bir Cumhuriyet başsavcı vekili ve iki Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir. Soruşturma kapsamında şu ana kadar 3 şüpheli gözaltına alınmıştır. Olayın nedeni ve sorumlu kişilerin tespitine yönelik olarak aralarında inşaat mühendisi, makine mühendisi, iş sağlığı ve güvenliği uzmanının yer aldığı bilirkişi heyeti oluşturulmuştur. Adli soruşturma tüm yönleriyle ve titizlikle sürdürülmektedir."

AA

Okunma Sayısı: 119
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Petro: ABD güvenlik kurumlarıyla iletişim ve istihbarat paylaşımını askıya aldık

    Diyarbakır'da viyadük inşaatında iskele çöktü: 4 işçi öldü, 1 işçi yaralandı

    Gazze’de bu kış da çetin geçecek

    İş adamları yeni yıldan da ümidi kesti

    MSB: Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen kargo uçağının enkazına ulaşıldı

    MSB: Askeri kargo uçağımız Gürcistan-Azerbaycan sınırında düştü - Şehitlerimiz var!

    İBB iddianamesi tamamlandı: 3900 sayfa, İmamoğlu için 828-2352 yıl hapis talebi - Özel'den ilk değerlendirme

    Hani dindar nesil?

    AB’den ABD’ye tepki

    İsrail 5 bin çocuğu sakat bıraktı

    Konut projesine başvurular başladı

    Filistinli tutuklulara yönelik idam yasa tasarısı ilk oylamada kabul edildi

    Pakistan'da intihar saldırısı: 12 ölü, 27 yaralı

    AKP şu anda bir devlet partisi

    Trump ile Şara Beyaz Saray'da görüştü

    Norveç ile İsrail karşı karşıya geldi: 'İsrail'in suçlamaları asılsız ve mantık dışı'

    İstanbul'da kuvvetli sağanak bekleniyor

    Sındırgı'da 3 ayda 15 bin deprem kaydedildi: "Artçı şoklar devam edebilir"

    Zelenskiy: Trump’tan korkmuyorum

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    Diyarbakır'da viyadük inşaatında iskele çöktü: 4 işçi öldü, 1 işçi yaralandı
    Genel

    Petro: ABD güvenlik kurumlarıyla iletişim ve istihbarat paylaşımını askıya aldık

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.