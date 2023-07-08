Duble MTV’de AYM kararı tartışılıyor

Motorlu Taşıtlar Vergisi’nin (MTV) 2023 yılı sonuna kadar bir kereye mahsus olmak üzere tüm araçlar için iki katına çıkarılmasını düzenleyen kanun, ‘ek vergi’ye ilişkin anayasal tartışmalara kapı araladı.

AKP’nin 3 Nisan 2003’te Meclis’e sunduğu ve CHP’li iki milletvekili tarafından itiraz edilmesi sonucu ‘duble MTV’nin Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) verdiği iptal kararı, ‘Emsal teşkil eder mi?’ sorusunu akıllara getirdi. AYM, iptal kararını Anayasa’nın 2,10 ve 73. maddelerine dayandırmıştı. Artı Gerçek’in haberine göre, AYM’nin ilgili kararında ‘olağanüstü durumların gerçekleşmesi halinde bunun hukuka uygun olacağı’ kanaati yer alıyor. Uzmanlar, iktidarın ‘duble MTV’ iptali tartışmalarında 6 Şubat Maraş merkezli depremlerini ‘olağanüstü durum’ olarak gerekçe olarak gösterebileceğini söylüyor. Haber Merkezi

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