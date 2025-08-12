'En düşük memur maaşı, 67 bin lira olmalı'

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, “Şu an en düşük memur maaşının Ocak 2026 itibarıyla 67 bin liranın üzerinde olması gerekiyor. Bazıları, ‘Memur-Sen’in teklifleri çok yüksek’ gibi cümle kuruyor. Memur- Sen’in teklifleri yüksek değil, memurun maaşı düşük. Merkez Bankasının enflasyon hedefleri üzerinden konuya yaklaşmıyoruz. Maliye Bakanlığının bize gerekçelerle değil, piyasadaki gerçeklerle gelmesini bekliyoruz” açıklamasında bulundu.

Yalçın, kamu emekliliklerin yaşadıkları problemlere dikkat çekerek, “Emekli kamu görevlilerinde ciddi stres var. Çünkü görev aylığıyla, emekli aylığının arasındaki makas koptu” diye konuştu. AA

