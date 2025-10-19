Kamuda tasarruf yine hayal

Geçen yıl Mayıs ayında yayınlanan tasarruf genelgesi kapsamında mevcut taşıtlar gözden geçirilecek, ekonomik ömrünü tamamlamış taşıtlar tasfiye edilecekti.

2026 bütçesi de faiz lobisine çalışacak

Vergi yükü vatandaşa, trilyonlar faize

İhtiyaç fazlası taşıtlar ise tasfiye edilmek ya da ihtiyacı olan kurumlara devredilmek üzere Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bildirilecekti. TBMM’ye sunulan Bütçe Gerekçesi’nde yer alan verilere göre, taşıt satışı “devede kulak” kalmış.

Cumhuriyet’in haberine göre, kamuda tasarruf tedbirleri gündemdeyken, TBMM’ye sunulan Bütçe Gerekçesi 2024’te 111 bin 599 olan kamu araç sayısının 2025 Haziran’da 120 bin 817’ye çıktığını gösterdi. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’na satış için bildirilen bin 395 aracın yalnızca 360’ının satılabildiği ve gelecek yıl bin 667 yeni araç alımının öngörüldüğü belirtildi.

Haber Merkezi