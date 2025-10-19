KKTC'nin yeni cumhurbaşkanı Tufan Erhürman oldu

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yapılan cumhurbaşkanı seçiminin ilk turunda, resmi olmayan sonuçlara göre Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, oyların yüzde 62,76'sını alarak cumhurbaşkanı seçildi.

KKTC Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Bertan Özerdağ, seçim sonuçlarına ilişkin yaptığı açıklamada, Erhürman'ın cumhurbaşkanlığı yarışını kazandığını duyurdu.

Özerdağ, Erhürman'ın yüzde 62,76, bağımsız aday Ersin Tatar'ın ise yüzde 35,81 oy aldığını belirtti.

Cumhurbaşkanlığı seçiminde katılım oranı yüzde 64,87 olarak kaydedildi.

Erhürman: Dış politika elbette Türkiye'yle yakın istişareyle yürütülecek, bundan kimsenin kuşkusu olmasın

KKTC'de resmi olmayan sonuçlara göre seçimi önde götüren Erhürman, değerlendirmelerde bulundu.

Erhürman, "Dış politika elbette Türkiye'yle yakın istişareyle yürütülecek, bundan kimsenin kuşkusu olmasın." ifadelerini kullandı.

Resmi olmayan sonuçlara göre tüm ilçelerde önde olduğunu söyleyen Erhürman, "Kardeşliğimiz kazanmıştır." dedi.

"Bu seçimin kaybedeni yoktur, Kıbrıs Türk halkı olarak hep birlikte kazandık." şeklinde konuşan Erhürman, eşi, oğlu ve bütün ailesine teşekkürlerini iletti.

Tarafsız bir şekilde bütün halkı kucaklayacağını, hiçbir ayrım gözetilmeyeceğini belirten Erhürman, toplumun huzuru ve güvenliğinin temel meseleleri olacağını ifade etti.

Erhürman, "Halkıma güvenim sonsuzdur. Halkımdan gurur ve onur duyuyorum. Bu halka mensup olmak benim en büyük onurumdur, gururumdur." ifadesini kullandı.

Tufan Erhürman kimdir?

Lefkoşa'da doğan ve ortaöğrenimini Türk Maarif Koleji’nde tamamlayan Erhürman, 1988'de bu okuldan mezun oldu.

1992’de Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olan Erhürman, aynı üniversitenin İdare Hukuku Ana Bilim Dalı’nda araştırma görevlisi olarak görev yaptı.

Bu dönemde Ankara Üniversitesi’nin yanı sıra Hacettepe Üniversitesi ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde Hukuka Giriş, İdare Hukuku ve Anayasa Hukuku dersleri verdi. "İdarenin Yargı Dışı Denetimi ve Ombudsman" konulu teziyle hukuk doktoru unvanını aldı.

Erhürman, Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı tarafından kurulan Kamu Denetçiliği Kurumu Kanun Tasarısı Hazırlama Komisyonlarında üye olarak görev yaptı.

2001'de Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) ve Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Hukuk Fakültelerinde öğretim üyesi olarak çalışan Erhürman, DAÜ Hukuk Fakültesi’nde dekan yardımcılığı yaptı.

2005’te dönemin Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat’ın müzakere heyetinde ve Taşınmaz Mal Komisyonu’nun oluşumunda görev aldı.

Erhürman, 2013'te Cumhuriyetçi Türk Partisinden Lefkoşa Milletvekili olarak Cumhuriyet Meclisi’ne girdi ve 2014’te de hukuk doçenti unvanını aldı.

2015’te CTP Genel Sekreterliği görevini üstlenen Erhürman, 2016'da yapılan 26. Olağan Kurultay’da partinin genel başkanlığına seçildi.

Erhürman, 2018’de kurulan Dörtlü Koalisyon Hükümeti’nde Başbakan olarak görev yaptı.

İyi derecede İngilizce bilen Erhürman, evli ve bir çocuk sahibidir.

777 sandıkta oy kullanıldı

KKTC’de cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turu için sandıklar, bu sabah 08.00’de açılmıştı. Oy verme işlemi 18.00’de sona ermişti.

Vatandaşlar, ülke genelinde kurulan 777 sandıkta oy kullandı.

KKTC'nin 9. Cumhurbaşkanı seçiminde, oy pusulasında 6'sı bağımsız toplam 8 aday yer aldı.

Sandık görevlilerinden pusulasını alan seçmenler, 8 adayın isimlerinin yer aldığı bölümün altındaki boş kutulardan birine "evet" mührünü vurarak oy verme işlemini yerine getirdi.

218 bin 313 seçmenin bulunduğu KKTC'de, cumhurbaşkanı seçilebilmek için geçerli oyların salt çoğunluğunu (yüzde 50+1'ini) almak gerekiyor.

Oy pusulasındaki adayların isimleri şu şekilde sıralandı:

"Osman Zorba (Kıbrıs Sosyalist Partisi) 1, Tufan Erhürman (Cumhuriyetçi Türk Partisi) 2, Arif Salih Kırdağ (Bağımsız) 3, Ahmet Boran (Bağımsız) 4, Mehmet Hasgüler (Bağımsız) 5, İbrahim Yazıcı (Bağımsız) 6, Hüseyin Gürlek (Bağımsız) 7, Ersin Tatar (Bağımsız) 8."

Pusulada 7'nci sırada yer alan Hüseyin Gürlek, dün akşam Ersin Tatar lehine adaylıktan çekildiğini açıklamıştı.

Öte yandan, Polis Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, cumhurbaşkanı seçiminin ilk turunda 777 sandık, seçim kurulları ve diğer birimlerde sandık güvenliğini sağlamak üzere 2 bin 166 polis görev aldı.

Cumhurbaşkanı Tatar, cumhurbaşkanı seçimi için oyunu kullandı

Cumhurbaşkanı Tatar, eşi Sibel Tatar ile oyunu Şehit Tuncer İlkokulu'ndaki 157 numaralı sandıkta kullandı.

Tatar, oy kullanmak için aynı sandıkta bulunan eski KKTC Başbakanı Hakkı Atun ile selamlaştı.

Oy kullanmasının ardından açıklamalarda bulunan Tatar, kendisinin de 1960'lı yıllarda bu ilkokulda okuduğunu belirterek, bu nedenle burada oy kullanmasının özel bir anlam ifade ettiğini söyledi.

Zorlu mücadelelerden geçen Kıbrıs Türk halkını kutladığını dile getiren Tatar, tüm seçim düzenlemelerini yapan Yüksek Seçim Kuruluna, sandık görevlilerine, şu anda görev başında olan devlet temsilcilerine ve diğer adaylara teşekkür etti.

Tatar, bugün 777 sandıkta yaklaşık 3 bin kişinin görev başında olduğunu belirterek, "Vatandaşlarımız gidip sandıkta oylarını kullanmak suretiyle iradenin ortaya çıkması için o fedakarlığı yapmak durumundadır." dedi.

Bugün pazar olduğunu ve havanın güzel olduğunu vurgulayan Tatar, "Ama neticede beş senede bir yapılan ve kendi geleceğimizi tayin etme veya kendi geleceğimize yön verme noktasındaki bu seçimin önemi hepimizin malumudur. Dolayısıyla benim beklentim halkımızın sandıklara gidip oyunu kullanıp geleceğimize olan kendi katkılarını, iradelerini oraya koyabilmesidir. Dolayısıyla ben bir kez daha Kıbrıs Türk halkının kendi demokrasisine olan inancına, kendi devletine olan bağlılığına ve gerçekten burada iradenin ortaya çıkması için yapacaklarına bir kez daha çok önem ve değer verdiğimi belirtmek istiyorum." diye konuştu.

Tatar, uzun bir seçim propaganda döneminin geride kaldığını ve bu süreçte birçok şeyin ifade edildiğini belirterek, "Ama bir de insanların vicdanları vardır. Vicdan meselesine gelince onun muhakemesini mutlaka halkımız yapmıştır. Kıbrıs Türkü elbette aydındır, kültürü vardır, burada milli değerleri vardır, maneviyatı vardır." ifadelerini kullandı.

"Güney Kıbrıs Rum Kesimi ve onun arkasındakilerin, Kıbrıs Türk halkına her türlü haksızlığı halen reva gördüğünü" söyleyen Tatar, "Bizi bir bakıma zoraki bir çözüm dayatmaya ve buradaki egemenlik hakkımızdan bizleri mahrum etmeye çalışan bir anlayışla savaşıyoruz ve bunun mücadelesini veriyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı adaylarından CTP Genel Başkanı Erhürman oyunu kullandı

Oy kullanmak üzere Gönyeli Dr. Suat Günsel İlkokulu'na gelen Erhürman ve eşi Nilden Bektaş Erhürman bir süre burada bulunan vatandaşlar ile sohbet etti.

Erhürman ailesine okula gelişlerinde Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı da eşlik etti.

CTP Genel Başkanı ve partinin cumhurbaşkanı adayı Erhürman, 83 numaralı sandıkta oy kullandıktan sonra gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Zorlu bir kampanya dönemini geride bıraktıklarını ve bugün oy kullandıklarını belirten Erhürman, seçim sürecini takip eden gazetecilere emeklerinden dolayı teşekkür etti.

Bu seçimin KKTC demokrasisi için önemli olduğunu vurgulayan Erhürman, "Bu seçim, çocuklarımızın seçimi. Bu bilinçle hareket ettik. Burada verilecek karar, geleceğimiz üzerinde etkili olacak. Kıbrıs Türk halkı demokrasiyi içine sindirmiş bir halk. Büyük bir olgunlukla seçim sürecinde yerini aldı. Bugün iradesini sandığa yansıtacak. Halkımızın iradesi herkes için hayırlı olsun." diye konuştu.

Erhürman, basın açıklamasının ardından okuldan ayrıldı.

Hasgüler, Kırdağ, Yazıcı, Zorba ve Boran oylarını kullandı

KKTC cumhurbaşkanı adayları Mehmet Hasgüler, Arif Salih Kırdağ, İbrahim Yazıcı, Osman Zorba ve Ahmet Boran da seçmen kayıtlarının bulunduğu sandıklarda oylarını kullandı.

Adaylar, KKTC'de cumhurbaşkanı seçiminin ilk turu için sandığa giderek oy verdi.

Bağımsız cumhurbaşkanı adayı Hasgüler, oy kullandıktan sonra yaptığı açıklamada, toplumun halkçı siyasete ihtiyaç duyduğunu belirterek, cumhurbaşkanı seçiminin gelecek 5 yıl açısından kritik öneme sahip olduğunu söyledi.

Bağımsız aday Kırdağ da Kıbrıs Türk halkının 50 seneyi aşkın süredir sandığa gittiğini ve demokrasiyle tanışık olduğunu vurgulayarak, seçimin hayırlı sonuçlar getirmesini temenni etti.

Bağımsız aday Yazıcı da oyunu kullanmasının ardından yaptığı değerlendirmede, seçim kampanyası süresince Kıbrıs Türk halkının sesini dünyaya en iyi şekilde duyurduğunu vurguladı.

Sükunet içerisinde geçen seçimlerin aynı şekilde devam etmesini dileyen Yazıcı, "Kazanan Kıbrıs Türk halkı ve demokrasi olsun." dedi.

Kıbrıs Sosyalist Partisinin cumhurbaşkanı adayı Zorba ve bağımsız aday Boran da seçmen kayıtlarının bulunduğu okullarda oylarını kullandı.