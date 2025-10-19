Sokak çeteleri huzuru tehdit ediyor

Muğla Milletvekili Cumhur Uzun, Türkiye genelinde artan sokak çeteleri ve organize suç yapılanmalarına dikkat çekerek Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na bir Meclis Araştırma Önergesi sundu.

Uzun, son dönemde özellikle büyükşehirlerde artan silahlı saldırılar, haraç, uyuşturucu ticareti ve “mekan basma” olaylarının toplumsal güvenliği tehdit ettiğini belirterek, “Sokak çeteleri yalnızca bir güvenlik sorunu değil, aynı zamanda ekonomik ve sosyal bir çöküşün göstergesidir. İşsiz, eğitimsiz, umutsuz bırakılan gençler, suç örgütlerinin ağına düşüyor. Devlet bu tabloyu seyredemez” dedi.

Seferberlik çağrısı

Çetelerin çoğu zaman sosyal medya üzerinden örgütlendiğine, tanındıklarına ve mahallelerde korku ortamı meydana getirdiğine dikkat çeken Uzun, emniyet operasyonlarının tek başına yeterli olmadığını, kapsamlı bir toplumsal seferberlik yapılması gerektiğini ifade etti. Uzun’un TBMM’ye sunduğu önergeyle; sokak çetelerinin oluşum sebeplerinin, kamu kurumları arasındaki koordinasyon eksikliklerinin, sosyal politika ve eğitim alanındaki yetersizliklerin, organize suç örgütleriyle olası bağlantıların araştırılması amaçlanıyor.

