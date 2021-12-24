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24 ARALIK 2021 CUMA - YIL: 52

Erdoğan ibreyi yine İsrail’e çevirdi

24 Aralık 2021, Cuma 01:17
TÜRK YAHUDİ TOPLUMU VE İSLAM ÜLKELERİ HAHAMLAR İTTİFAKI ÜYELERİYLE SARAYDA GÖRÜŞEN ERDOĞAN: “TÜRKİYE-İSRAİL İLİŞKİLERİ BÖLGEMİZİN İSTİKRARI VE GÜVENLİĞİ BAKIMINDAN HAYATÎDİR.” DEDİ.

İŞBİRLİĞİNİ GELİŞTİRMEYE HAZIR

Erdoğan görüşmede “Gerek İsrail Cumhurbaşkanı sayın Herzog, gerekse Başbakan sayın Bennett ile yeniden canlanan diyaloğumuzu önemsiyorum. İşbirliğimizi geliştirmeye, yüksek potansiyelimizi daha iyi değerlendirmeye hazırız” ifadelerini kullandı.

YAHUDİLER: “ULU EFENDİMİZ ERDOĞAN”

Beştepe'de, tarihte ilk kez bir Cumhurbaşkanı için Türkiye Yahudilerinin “Anoten Kutsama Duası” okundu: “Tanrı, yüce Devletimiz TC’yi ve Başkanı Ulu Efendimiz Erdoğan’ı korusun, boy verdirsin, yardım etsin, üstlere taşısın, şanını yüceltsin.”

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Erdoğan ibreyi yine İsrail’e çevirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Türkiye-İsrail ilişkileri bölgemizin istikrarı ve güvenliği bakımından hayatîdir” dedi. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Yahudi Toplumu ve İslâm Ülkeleri Hahamlar İttifakı Üyelerini Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda kabul etti. Erdoğan, kabuldeki konuşmasında, “Türkiye-İsrail ilişkileri bölgemizin istikrarı ve güvenliği bakımından hayatidir” ifadelerini kullandı. Tüm dünyada hoşgörüsüzlüğün tırmandığı bir dönemde gerçekleşen toplantıyı son derece önemli bulduğunu söyleyen Erdoğan, “Özellikle Batılı ülkelerde yükselen İslâm düşmanlığı, antisemitizm ve yabancı karşıtlığı ile mücadelede dayanışma içerisinde olmamız gerekiyor” diye konuştu.

Erdoğan, “Türkiye-İsrail ilişkileri bölgemizin istikrarı ve güvenliği bakımından hayatidir. Tabii bu konuda özellikle sizlerin desteğini önemsiyorum. İş birliğimizi geliştirmeye, yüksek potansiyelimizi daha iyi değerlendirmeye hazırız. Temas ve diyaloğu sürdürmeye önem veriyorum, zira bunun ortak menfaatimize olduğuna inanıyorum” dedi. 2021 başından bu yana hem Batı dünyası hem de Orta Doğu ülkeleriyle ilişkilerini iyileştirmek isteyen Türkiye’nin hedefindeki ülkelerden biri de İsrail. BBC Türkçe’nin haberine göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan kısa bir süre önce İsrail Cumhurbaşkanı Yitzag Herzog ve Başbakan Naftali Bennett ile telefon görüşmesi gerçekleştirmişti.

Külliye’de Erdoğan için ‘Anoten kutsama duâsı’

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da hazır bulunduğu görüşmeye İstanbul, Kuzey Kıbrıs, Azerbaycan, İran, Özbekistan, Arnavutluk, Kazakistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Uganda ve Rusya’dan Hahambaşı ve hahamlar katılmıştı. Toplantı sonrasında Cumhuriyet tarihinde bir ilk yaşandı. Karar’ın haberine göre, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Cumhurbaşkanı Erdoğan’a anoten kutsama duâsı okundu.

Haber Merkezi

 

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