Akın Öztürk, Hulusi Akar’ı suçladı

15 Temmuz darbe girişimi davası hükümlüsü Hava Kuvvetleri eski Komutanı Akın Öztürk, “Tümüyle Hulusi Akar’ın verdiği talimatları yerine getirdim. Bunun arkasında bazı güçlerin olduğu da gerçektir; ama alınması gereken tedbirler alınmamıştır. En hafif tanımlamayla görevi ihmal vardır. Bu darbe önlenirdi. 2.5 saat refleks gösteremeyenlere yazıklar olsun” dedi.

Öztürk, 2011’de Şırnak’ın Uludere ilçesinde yaşanan 34 vatandaşın bombalanması olayına ilişkin olarak, “Emri kimin verdiğini biliyorum, ama şimdi değil zamanı gelince söyleyeceğim” dedi. Gazeteci Müyesser Yıldız’ın haberine göre, Öztürk, dönemin Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar’ın emirlerini yerine getirdiğini öne sürdü. Haber Merkezi

