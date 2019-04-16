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25 NİSAN 2019 PERŞEMBE - YIL: 50

Erdoğan ve Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko ile görüştü

16 Nisan 2019, Salı 19:32
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirdikleri baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

İkili ve heyetler arası görüşmelerde iki ülke arasındaki siyasi, askeri, ekonomik, ticari, kültürel bütün konuları ele alma fırsatı bulduklarını anlatan Erdoğan, aynı şekilde bakanların da muhataplarıyla görüşmeler yaptıklarını ifade etti. Erdoğan, "Böylece geleceğe yönelik ne gibi adımlar atacağız, bunları değerlendirme fırsatını bulmuş olduk." diye konuştu. 

Türkiye'nin, Belarus'un bağımsızlığını tanıyan ilk ülke olduğunu söyleyen Erdoğan, "27 yıldır Belarus'la ilişkilerimiz ortak anlayış, karşılıklı saygı ve güven çerçevesinde devam etmektedir. Türkiye ile Belarus arasındaki iş birliğini her düzeyde daha da ileriye taşımanın gayreti içerisinde olacağız. Özellikle ekonomi alanında değerlendirilmeyi bekleyen çok ciddi bir potansiyel söz konusu." dedi. 

Geçen hafta Ankara'da Karma Ekonomik Komisyon Toplantısı'nın gerçekleştirildiğini söyleyen Erdoğan, 9. Savunma Sanayi İş Birliği Toplantısı'nın da şubat ayında yine Ankara'da yapıldığını anımsattı. 

Gerekli hazırlıkların yapıldığını ve anlaşmaların imzaya hazır hale getirildiğini ifade eden Erdoğan, bugün de iş insanlarının Türkiye-Belarus İş Forumu vesilesiyle bir araya geldiklerini bildirdi. 

İki ülke arasındaki ticaret hacminin gelişme eğiliminde olduğunu dile getiren Erdoğan, 6 anlaşmanın imzalandığını söyledi. 

Erdoğan, 2016'da 1 milyar dolarlık bir ticaret hacminin hedeflendiğini anımsatarak, "Bu ticaret hedefine henüz ulaşabilmiş değiliz. Görüşmelerimizde bu hedef doğrultusunda daha fazla çalışılmasının gereğini de ortaya koyduk ve şimdi yeni hedefimiz 1,5 milyar dolarlık bir hedeftir. Türkiye ve Belarus, aslında bunu gerçekleştirebilecek bir imkana da sahiptir." dedi. 

İş dünyası temsilcilerini karşılıklı yatırımlar konusunda teşvik etmeyi sürdürdüklerini vurgulayan Erdoğan, "Bunun en son örneğini Karma Ekonomik Komisyon Eşbaşkanlarımızın katılımıyla dün Kırıkkale'de Belarus-Azerbaycan ortak yatırımıyla açılan traktör fabrikası teşkil etmiştir. 5 milyon dolarlık bir yatırımla kurulan fabrikanın ilk üretimini bu ay içerisinde gerçekleştirmesi planlanmaktadır." diye konuştu. 

Ulaştırma ve savunma sanayi başta olmak üzere iş birliği alanlarının çeşitlendirilmesinin de ele aldıkları konular arasında olduğunu belirten Erdoğan, "Bu alanlarda gerçekleştirilebilecek ortak projeler, atılabilecek müşterek adımlar mevcuttur. Bilim ve teknoloji alanındaki ilişkilerimiz, bu kapsamda müstesna bir niteliğe sahiptir." ifadelerini kullandı.

Türkiye-Belarus Ortak Bilim ve Teknoloji Komitesinin ilk toplantısının kasım ayında Ankara'da yapıldığını dile getiren Erdoğan, "Belarus son yıllarda bilim ve teknoloji alanında özellikle de bilişim sektöründe kayda değer gelişmeler sağlamıştır. Bilhassa yüksek teknolojili ürünlerin üretimi, tarımsal araştırmalar, tıp ve eczacılık, bizler için önemli bir iş birliği zemini teşkil etmektedir. Az önce bilim ve teknoloji alanında imzalanan yol haritası ve Antarktika'da Bilimsel ve Teknik İş Birliği Mutabakat Muhtırası, bu alandaki iş birliğimizin somut göstergesidir." değerlendirmesinde bulundu. 

İki ülke arasında 6 anlaşma imzalandı

Ortak basın toplantısı öncesinde Erdoğan ve Lukaşenko'nun huzurunda iki ülke arasındaki anlaşmaların imza töreni gerçekleştirildi. 

Buna göre, Türkiye Cumhuriyeti Savunma Sanayii Başkanlığı ile Belarus Cumhuriyeti Askeri Sanayi Devlet Otoritesi Arasında Savunma Sanayii Alanında İş Birliğine Dair Mutabakat Zaptı'na Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir ile Belarus Devlet Savunma Sanayi Komitesi Bakanı Roman Golovchenko imza attı.

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ile Belarus Ulusal Bilimler Akademisi (NASB) arasında 19 Temmuz 2002 tarihinde imzalanan Bilim ve Teknoloji Alanında İş Birliği Anlaşmasına Yönelik 2019-2021 Yol Haritası, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Belarus Bilimler Akademisi Başkanı Vladimir Gusakov tarafından imzalandı.

Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Belarus Cumhuriyeti Ulusal Bilimler Akademisi arasında Antarktika'da Bilimsel ve Teknik İş Birliği Üzerine Mutabakat Zaptı'na yine Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Belarus Bilimler Akademisi Başkanı Vladimir Gusakov imza koydu. 

İki ülke hükümetleri arasında Eğitim Alanında İş Birliği Anlaşması'nı Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve Belarus Eğitim Bakanı Igor Karpenko imzaladı.

Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı ile Belarus Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı arasında İş Birliğine Dair Mutabakat Zaptı'na, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve Belarus Adalet Bakanı Oleg Slizhevsky tarafından imza atıldı.

Türkiye-Belarus Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) Onuncu Dönem Toplantısı Protokolü ise Tarım ve Orman Bakanı ve KEK Eş Başkanı Bekir Pakdemirli ile Belarus Başbakan Yardımcısı ve KEK Eş Başkanı Igor Lyashenko tarafından imza altına alındı.

AA

Etiketler: Belarus, Türkiye
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