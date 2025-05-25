Çorlu Cezaevi’nde tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Medya A.Ş.’nin Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun, hakkında ortaya atılan rüşvet iddialarına tepki göstererek, kendisine yönelik yürütülen sürecin bir “modern işkence” olduğunu ifade etti.

Ongun, “Bu da yetmiyor, bir meczup ya da dolandırıcının iftiraları ile ulusal bir gazetede linç ediliyorum. Sahi, benim hakkımı kim savunacak? Bu devlet, benim de devletim değil mi?” diyerek iddialara tepki gösterdi. Paylaşımda şu ifadeler yer alıyor: “Devletim benim hakkımı korumayacak mı? Bu çağrıma, özellikle devletimizin yetkili makamlarının ilgi göstermesini beklerim. Ne yazık ki iftiralarla bize itibar suikastleri yapılıyor. Bunun adı: modern işkence.” İstanbul - anka

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