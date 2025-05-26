Tarihin en büyük ziraî afetini yaşıyoruz

Eskişehir’de Mart ve Nisan aylarında etkili olan ziraî don, sağanak ve dolu tarım alanlarını olumsuz etkiledi. Sivrihisar ve Mahmudiye ilçelerinde meyve bahçelerinde rekolte düşüşü yaşanırken, Mihalıççık’a özgü olan kirazların da tamamı yandı.

Bayraktar: Böyle afet görmedim Büyük zararın meydana geldiği Mihalıççık ilçesindeki meyve bahçelerini ziyaret eden TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, yaşanan ziraî donun Kahramanmaraş merkezli depremler kadar hasar bıraktığını söyledi. 65 ilin ziraî dondan etkilendiğini dile getiren Bayraktar, “Ben aşağı yukarı 30 ili gezdim. Gördüğüm, özellikle don felâketi bütün ürünlere yüzde 100’e varan oranlarda zarar vermiş durumda. Böyle bir afeti Allah bir daha göstermesin. Bakın bu, deprem gibi bir afet. Kahramanmaraş depremini biliyorsunuz. 65 vilayeti kapsayan bu afet deprem afeti gibi büyük bir afettir ve tarihimizin en büyük tarımsal afetini yaşıyoruz. Hem ürün sayısı hem de il sayısı açısından çok büyük bir felâketle karşı karşıyayız” dedi. Haber Merkezi

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