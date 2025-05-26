Katliama sessiz kalamayız

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Beşiktaş’ta bir otelde düzenlenen Sosyalist Enternasyonal Konsey Toplantısı’nda konuştu.

Sanchez, “Gazze’deki olağanüstü durumla ilgili de tavrımız açık. Bu kesinlikle kabul edilemez bir durum ve bunun karşısında sessiz kalmak, kayıtsız kalmak bizim topluluğumuzun asla yapamayacağı bir şey. Anneler ve babalar kollarında ölü çocuklarını taşırken çocuklar açlıktan ölme tehlikesi altındayken buna kayıtsız kalamayız. Artık bu kadar yeter. O yüzden uluslararası hukukun ve uluslararası insan haklarının bu kadar göz göre göre ihlal edildiği bir durumda sessiz kalmamız mümkün değildir” ifadelerini kullandı.

Adalet için taraf tutmak gerekmez

“İsrail’e tekrar mesajımız, Gazze’nin işgaline ve bu konudaki askerî operasyonlara son vermeleridir” diyen Sanchez, şunları söyledi: “Filistinlilerin topraklarından kovulması kabul edilemez bir durumdur ve uluslararası hukukun çok basit bir tabirle ihlalidir. O yüzden İsrail’in ablukayı kaldırmasını, Gazze’ye insanî yardımın ulaşmasını engellemeyi bırakmasını ve insanları açlıktan ölmeye mahkum etmemesini söylüyoruz. Çocuklar ölüyor, ihtiyaç sahibi insanlara tıbbi yardım ulaşamıyor. Şunu da hatırlatmak istiyorum, adaletin yanında olmak, kimsenin karşısında olmak değildir, birer insan olarak sahip olduğumuz değeri savunmaktır. Devletim, pek çok noktada İsrailli rehinelerinin salınmasıyla ilgili tavrını dile getirmiştir ama Filistinlilerin maruz kaldığı insani trajediyi de görmezden gelemeyiz. Burada ancak işbirliğiyle uzun ömürlü kalıcı bir barış süreci tesis edebiliriz.”