TSK’dan ihraç tasarısı geri çekildi

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda, belediyelere ilişkin düzenlemeler ile 703 sayılı KHK’daki Cumhurbaşkanına teğmen ve albay rütbeleri arasındaki subayları disiplinsizlik gerekçesiyle ihraç yetkisi veren hükümlerin Anayasa Mahkemesi’nce iptalinin ardından yeniden yapılan düzenlemeleri içeren Kanun Teklifi’nin görüşmeleri devam ediyor.

AKP, teklifte Cumhurbaşkanına TSK’da disiplinsizlik sebebiyle görevden alma yetkisi veren maddelerin yeniden değerlendirilmek üzere teklif metninden çıkarılacağını açıkladı. 3’üncü maddede yer alan ve TSK’da rütbe bekleme sürelerinin Cumhurbaşkanı tarafından değiştirilmesini sağlayacak madde ise teklifteki yerini koruyacak. TBMM - Anka

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