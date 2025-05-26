İsrailliler yardım tırlarını yağmalıyor

Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) Gazze’ye gönderdiği 23 tır insanî yardımın, İsrail güçlerinin kontrolü altındaki bölgelerde yağmalandığı belirtildi.

Gazze halkına destek amacıyla başlatılan “Cesur Şövalye Operasyonu” adına yapılan yazılı açıklamada, un, yağ, tuz ve şeker gibi gıda malzemesi taşıyan 103 tırdan sadece 24’ünün Gazze’ye girişine izin verildiği, bu 24 tırdan da sadece 1’inin depolara ulaştığı ifade edildi. Güvenli olmayan bir güzergahı kullanmaya zorlanan tırların, İsrail kontrolündeki “kırmızı bölgede” yağmalandığı ve içlerindeki malzemelerin çoğunun çalındığı kaydedildi. Gazze halkının gıda ve temel insani yardım hakkını elinden alan bu saldırıların derin üzüntüyle karşılandığı aktarılan açıklamada, yardım çalışmalarının engellenmeye devam etmesi durumunda Gazze’deki insani felaketin daha da kötüleşeceği vurgulandı. AA

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