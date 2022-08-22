1999 ÖNCESİ SİGORTASI BAŞLATILMIŞ VE O GÜNKÜ ŞARTLARI YERİNE GETİRMİŞ HERKES EMEKLİ OLABİLMELİ.

23 YILDIR MAĞDURUZ

EYT Federasyonu Başkanı Gönül Boran: "İktidar bizi sürüncemede bırakacaksa biz de seçimlerde gereğini yerine getireceğiz. 23 yıldır bu mağduriyeti yaşıyoruz ve 20 yıldır şu anki iktidar tarafından yönetiliyoruz.”

AYLIK BAĞLANMA ORANI

"Çözüm için ara formül kabul etmiyoruz. 1999 öncesi sigortası başlatılıp o dönemki kurallara göre şartlarını yerine getirmiş herkesin emekli olma hakkını savunuyoruz. Aylık bağlanma oranları da önemli.”



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EYT’liler: Ara formüle hayır

EYT Federasyonu Başkanı Gönül Boran, ara formüle hayır dediklerini belirterek, “Bu konunun siyasetçilerin gündemine bir kere daha yalnızca seçim yaklaşırken girdiğini hatırlattı ve “Seçim malzemesi olmaktan yorulduk” dedi.

Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) seçime bir yıldan az bir süre kala tekrar gündeme geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı konuyla ilgili çalışmaya başladıklarını ve bunun önümüzdeki yılın başına kadar tamamlanacağını açıkladı. BBC Türkçe’ye konuşan EYT Federasyonu Başkanı Gönül Boran, bu konunun siyasetçilerin gündemine bir kere daha yalnızca seçim yaklaşırken girdiğini hatırlattı ve “Seçim malzemesi olmaktan yorulduk” dedi. Yine de bu sefer bu yönde bir çalışma olduğuna dair resmi bir açıklama duymanın “tünelin ucunda ışık” anlamına gelmesinden mutlu olduklarını söyleyen Boran, “Bizi seçim malzemesi haline getirmeyip inandırıcı olmak istiyorlarsa bunu bir kanunla bir günde bile çözebilirler” diye konuştu. Her gün Çalışma Bakanlığı’nı arayıp randevu talep ettiklerini, Cumhurbaşkanlığı ile görüşmek için başvurular yaptıklarını söyleyen Boran, bugüne kadar hiçbir geri dönüş olmadığını, bu yüzden Çalışma Bakanlığı bünyesinde kurulacak ekibin nasıl bir çalışma yürüteceğini bilmediklerini söylüyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, “Şu an çalışmamız devam ettiği için bir cevap vermiyoruz” cevabını verdi.

Partinin çalışması yok

AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, partisinin bu konuda herhangi bir çalışması olmadığını, bu konuda Çalışma Bakanlığı’ndan gelecek çalışmaya bakacaklarını söyledi. Ellerinde teknik veriler olmadığını belirten Elitaş, “Bu teknik bir mesele. Çalışmalarını yapsınlar, bakacağız” dedi.

Boran: MHP ‘Bizi iktidar yapın çözelim’ dedi

Son dönemde MHP ile bu konuyu görüşüp görüşmediklerini sorulan Boran, MHP’den “Sözümüzün arkasındayız” cevabı aldıklarını aktardı: “Federasyona bağlı dernek başkanım makamında bir MHP Genel Başkan Yardımcısı ile görüştü. ‘Niye çözmüyorsunuz?’ dedik, aldığımız cevap ‘Siz bizi iktidar yapacaksınız ki, biz sizin hakkınızı verelim’ oldu. MHP’nin bu sorunu çözeceğiz dediği süreç böyle olmamalıydı. Samimilerse Cumhur İttifakı olarak bugün yapmalılar.”

Geç mi kalındı?

AKP içinde, EYT konusunda adım atmakta geç kalındığını ve bunun partiye getirisi olmayacağını savunanlar da var. EYT’lerin muhalefete yaklaştığını ve onlar aracılığıyla sesini duyurduğuna dikkat çeken bazı parti kurmayları, “Bu aşamadan sonra biz düzenleme yapsak da muhalefetin baskısıyla yapılmış algısı oluşacak. Ancak, artık yola çıkıldı ve bu konuda geri adım atılamaz” görüşünü dile getiriyorlar.

Haber Merkezi