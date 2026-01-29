‘Gazze Barış Kurulu’ sorusu: TBMM onayı gerekmiyor mu?

ABD Başkanı Donald Trump’ın öncülüğünde kurulan Gazze Barış Kurulu’ndan yapılan açıklamada, Kurul’un Türkiye’yi kurucu üye olarak memnuniyetle karşıladığı belirtildi.

CHP Dış Politika ve Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Namık Tan, açıklamayı alıntılayarak sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Tan, paylaşımında şu soruları sordu: “Barış Kurulu uluslararası bir teşkilat olduğuna göre üyelik için TBMM onayı gerekmiyor mu? İdarî kararla üye olunmakla Anayasa ihlâlinde bulunulmuş olmuyor mu?” Haber Merkezi

