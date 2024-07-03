Gazze’de 8 bin 572 öğrenci öldürüldü

Filistin resmi ajansı WAFA’nın, Milli Eğitim ve Yüksek Öğretim Bakanlığı verilerine dayandırdığı haberinde, 7 Ekim’den bu yana İsrail ordusunun saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi’nde şu ana kadar 8 bin 572’den fazla öğrencinin öldüğü, 14 bin 89 öğrencinin de yaralandığı belirtildi.

İşgal altındaki Batı Şeria’da da Filistinli 100 öğrencinin hayatını kaybettiği, 494 öğrencinin yaralandığı, 349 öğrencinin de gözaltına alındığı kaydedildi. Gazze ve Batı Şeria’da 497 öğretmen ve idarecinin öldüğü, 3 bin 402 öğretmen ve idarecinin yaralandığı aktarıldı. İşgal altındaki Batı Şeria’da 109’dan fazla öğretmen ve idarecinin İsrail askerlerince gözaltına alındığı belirtildi. Gazze Şeridi’nde 353 devlet okulu, üniversite ve üniversiteye ait bina ile Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu’daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) ait 65 okulun bombalandığı, bunlardan 93’ünün tamamen yıkıldığı, 139’unun ise ağır hasar aldığı kaydedildi. Batı Şeria’da 57 okulun baskınlara maruz kalarak tahrip edildiği, Gazze’de ise 133 devlet okulunun barınma merkezi olarak kullanıldığı bildirildi.

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