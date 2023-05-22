Geçersiz oy sayısı azaldı

YSK, 2018’DEKİ YURT İÇİ SEÇİMLERİNDE 1 MİLYON 109 BİN 260 OLAN GEÇERSİZ OY SAYISININ, 14 MAYIS SEÇİMİNDE DÜŞTÜĞÜNÜ BELİRTEREK 1 MİLYON 20 BİN 749 OLDUĞUNU AÇIKLADI.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 14 Mayıs’ta yapılan “Cumhurbaşkanı Seçimi”nin kesin sonuçlarını ilan etti. Derlediği bilgilere göre, 24 Haziran 2018 Pazar yapılan Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri’nde, 56 milyon 322 bin 632 olan “yurt içi kayıtlı seçmen sayısı”, 14 Mayıs’taki son seçimde 60 milyon 721 bin 745’e çıktı. 2018’deki yurt içi seçimlerinde 1 milyon 109 bin 260 olan geçersiz oy sayısı, 14 mayıs seçiminde yurt içinde 1 milyon 20 bin 749 oldu. Yurt içinde 2018 seçiminde yüzde 88,19 olan seçime katılma oranı, 14 Mayıs seçiminde yurt içi için yüzde 88,92’ye çıktı. YSK’nin 2018 ve 2023 seçimlerinin “yurt dışı sandıkları” verilerine göre, yurt dışında 2018’de 3 milyon 44 bin 837 olan kayıtlı seçmenin, 1 milyon 358 bin 584’ü oy kullanmaya gitti. Bu oyların 17 bin 366’sı geçersiz sayıldı.