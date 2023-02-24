"Geçici kimlik belgesi" ile ilgili Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden yeni açıklama

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, depremin olduğu ilk günden itibaren tüm illerde afetzede vatandaşların başvurularından ücret alınmaması, sistemde mevcut olması halinde fotoğraf ve imzanın alınmamasına ilişkin tedbir alındığını bildirdi.

Genel Müdürlük, bir televizyon kanalında yer alan "Adıyaman'da depremzedelerden geçici kimlik belgesi için fotoğraf istenildiği" iddiasına ilişkin açıklama yaptı.

Depremden etkilenen illerdeki vatandaşların mağduriyetinin azaltılması ve kimlik tespitinin hızlandırılması amacıyla depremin olduğu ilk günden itibaren tüm illerde afetzede vatandaşların kimlik kartı, pasaport ve sürücü belgesi başvurularından ücret alınmaması, sistemde mevcut olması halinde fotoğraf ve imzanın alınmamasına ilişkin tedbirler alındığı belirtilen açıklamada, ayrıca afetzede vatandaşların kimlik kartı başvurusu gerekmeden geçici kimlik belgesini e-Devlet üzerinden temin edebilmelerine olanak sağlandığı vurgulandı.

Bugün itibarıyla 97 bin 893 vatandaşa geçici kimlik belgesi düzenlendiği, 4 bin 381 vatandaşın ise e-Devlet üzerinden geçici kimlik belgesi aldığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"T.C. kimlik kartı başvurusunda kişinin ne şekilde doğrulanacağı, kişinin teyit edici belge ibraz edememesi halinde hangi işlemlerin yapılacağı kanun ve mer’i mevzuatta açık ve net bir şekilde belirtilmiştir. Kimlik bilgilerini doğrulayacak herhangi bir fotoğraf ya da biyometrik veri bulunmaması nedeniyle gerekli işlemler tesis edilerek 2 bin 534 vatandaşımızın kimlik kartı başvuruları ücretsiz alınmıştır."

T.C. kimlik kartını kaybeden afetzede vatandaşlardan hangi ildeki nüfus müdürlüğüne başvurursa başvursun hiçbir belge, fotoğraf ya da ücret talep edilmediği, sadece biyometrik (parmak izi) doğrulaması ile birkaç dakikada geçici kimlik belgesi düzenlendiği vurgulanan açıklamada, "Depremin olduğu ilk günden itibaren alınan tüm kolaylaştırıcı tedbirleri görmezden gelen, kamu güvenliği gözetmeyen, öngörüden uzak ve gece gündüz demeden vatandaşımız için diğer illerden gönüllü gelerek çalışan yüzlerce mesai arkadaşımızın emeklerini göz ardı eden bu yaklaşım karşısında kurumsal çerçevede verilecek bir ifade bulunmamaktadır." ifadesi kullanıldı.