Gergerlioğlu kararı: Hukuksuzluk belgesi

Eski Anayasa Mahkemesi raportörü Osman Can, “Gergerlioğlu Kararı: Bir Hukuksuzluk Belgesi” başlıklı bir yazı kaleme aldı.

Can yazısında, “Yargıtay’ın onama gerekçesini okurken ilk dikkatimi çeken şey, Gergeroğlu’na atfedilen “T24 sitesindeki bir haberi twitterde paylaşma” eylemi ile bu eyleme uygulanan kanun maddesi ilişkisindeki tuhaflık oldu(…) Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesi kararında mahkûmiyete yol açan eylem “bir habere link” verilmesidir. Haber T24 sitesinde yer almakta ve halen ulaşılabilir vaziyette. (…) Her tür propaganda değil, terör örgütünün siyasî amacının, kültürel taleplerinin vs propagandası bu kapsama girmiyor. Suç olan “cebir, şiddet veya tehdit içeren yöntemlerin propagandası“dır. Ayrıca eleştiri içermeyen düşünce açıklamaları veya haber aktarımları zaten suç olarak değerlendirilemez. Artık söz TBMM’de ve Anayasa Mahkemesinde. Umarım TBMM kendisine gelen şeklen yargı kararı hüviyetine sahip bu hukuksuzluğa geçit vermez ve Anayasa Mahkemesinin kararını bekler. Anayasa Mahkemesi de “hukuku tek başına ben koruyamam” çığlığına, “ama bana düşeni yapmaktan da geri durmam!” kararlılığıyla eşlik eder ve hızla başvuruyu karara bağlar” diye yazdı.