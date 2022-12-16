Gergerlioğlu: OHAL Komisyonu enkaz bıraktı

OHAL Komisyonu’nu ‘iktidarın aldığı kararları doğrulama komisyonu’ olarak nitelendiren Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Komisyonun altı yıl boyunca insanların anayasal hakkı olan yargıya ulaşma hakkını gasp ettiğinin altını çizdi.

Gergerlioğlu, bu süreçte ölenlerin, başına kötü şeyler gelen, hastalık yaşayan insanların olduğunu hatırlattı. Komisyonun kendisini mahkemeler yerine geçirdiğini ve anayasanın üstüne koyduğunu ifade eden Gergerlioğlu, gelinen noktada komisyonun bütün hükümlerinin anayasaya aykırı olduğunun ortaya çıktığını belirterek, “Şu anda da ortaya çıkan tabloya baktığımızda çok büyük bir enkaz var.” şeklinde konuştu.

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