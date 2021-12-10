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10 ARALIK 2021 CUMA - YIL: 52

Gübre, fiyat artışında altın ve dövizi solladı

10 Aralık 2021, Cuma 20:36
Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, gübre fiyatlarındaki anormal artışın, ülkemizi önümüzdeki süreçte gıda krizine sürükleyebileceğini belirterek, yetkilileri göreve çağırdı.

Gürer, bir an önce gübre fiyatlarına müdahale edilip, çiftçinin tarlasına gübre atmasını sağlayacak indirimlerin yapılması gerektiğini belirtti. Ülkemizin sorunlu bir  sürece doğru yol aldığını belirten Gürer, “Cumhurbaşkanına, Hazine ve Maliye Bakanına, Ticaret Bakanına, Tarım ve Orman Bakanına ve Merkez Bankasına sesleniyorum; gübre fiyatlarına müdahale edilmez ise gıdada önümüzdeki süreçte Türkiye çok sıkıntılı ve zor bir sürece girebilir” uyarısında bulundu. Gübre fiyatlarındaki artış hızının, doları, altını ve mazotu geçtiğine vurgu yapan Gürer, geçen yıl üre gübrenin 1800 lira, DAP gübrenin de 2200 lira olduğunu hatırlatan CHP milletvekili Ömer Fethi Gürer, bugün her iki gübrenin fiyatının 14 bin 700 liraya ulaştığını belirtti. Günlük fiyat artışları karşısında çiftçinin bu gübreyi atabilme imkânının kalmadığını ifada eden Gürer, “TMO nasıl 4 bin 700 liradan yurtdışından aldığı buğdayı iç piyasada sanayiciye 2 bin 650 liradan sattı ise bir an önce gübreye de müdahale edilmelidir. Çiftçinin mutlak suretti gübre atmasını sağlayacak indirim sağlanmalıdır” diye konuştu. 

Ankara - Ahmet Terzi

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