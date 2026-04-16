AİHM’e başvuruda Türkiye ilk sırada

AİHM, 31 Mart 2026 itibarıyla bekleyen başvurulara ilişkin verilerini paylaştı.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), 31 Mart 2026 itibarıyla bekleyen başvurulara ilişkin verilerini paylaştı. AİHM’in paylaştığı grafiğe göre Türkiye, başvuruların yüzde 38’i ile en fazla bekleyen başvurunun olduğu ülke oldu. AİHM’in X hesabından yapılan paylaşıma göre, 31 Mart 2026 itibarıyla toplam 58 bin 950 bekleyen başvuru bulunuyor. Portekiz, Moldova, Azerbaycan, Romanya, Yunanistan, İtalya, Ukrayna, Polonya, Türkiye ve “diğer ülkeler” şeklinde sınıflandırılan verilerde Türkiye’nin 22 bin başvuruyla ilk sırada yer aldığı görüldü. Türkiye’yi 9 bin 150 başvuru ile 37 ülkenin yer aldığı “diğer ülkeler” kategorisi izledi. Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 308

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.