"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Okul saldırısında vefat edenler dualarla ebediyete uğurlandı

16 Nisan 2026, Perşembe 17:29
Kahramanmaraş'ta vefat eden Yusuf Tarık Gül, Belinay Nur Boyraz, Kerem Erdem Güngör, Zeynep Kılıç, Bayram Nabi Şişik, Şuranur Sevgi Kazıcı, Adnan Göktürk Yeşil, Furkan Sancak Balal ve öğretmen Ayla Kara'nın cenazeleri toprağa verildi.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde okula düzenlenen silahlı saldırıda vefat eden 11 yaşındaki öğrenci Yusuf Tarık Gül'ün cenazesi, düzenlenen törenin ardından defnedildi.

5. sınıf öğrencisi Gül'ün cenazesi, yakınları tarafından Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumundan alınarak Karacasu Kırım Mezarlığı'na getirildi.

Tabutun başına gelen baba Burak ve anne Kezban Gül ile yakınları, gözyaşı döktü.

Öğrenci Yusuf Tarık Gül'ün cenazesi, kılınan namazın ardından toprağa verildi.

Saldırıda ölen Belinay Nur Boyraz, Kerem Erdem Güngör, Zeynep Kılıç ve Bayram Nabi Şişik'in cenazeleri, düzenlenen törenin ardından defnedildi.

Boyraz (11), Güngör (11), Kılıç (11) ve Şişik'in (11) cenazeleri, yakınları tarafından Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumundan alınarak Abdulhamithan Camisi'ne getirildi.

Tören sırasında çocuklarının tabutlarına sarılan aile fertleri gözyaşı döktü.

Boyraz, Güngör, Kılıç ve Şişik'in cenazeleri, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Safi Arpaguş'un kıldırdığı namazın ardından Şeyh Adil Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Saldırıda ölen 11 yaşındaki Şuranur Sevgi Kazıcı'nın cenazesi, düzenlenen törenin ardından defnedildi.

5. sınıf öğrencisi Kazıcı'nın cenazesi, yakınları tarafından Adli Tıp Kurumu morgundan alınarak Duraklı Camisi'ne getirildi.

Tören sırasında tabutun başına gelen Kazıcı'nın ailesi ve yakınları gözyaşı döktü.

Kazıcı'nın cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından Şeyh Adil Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Edebiyat öğretmeni olan baba Hacı Mustafa Kazıcı'nın kentteki bir lisede idareci olarak görev yaptığı öğrenildi.

11 yaşındaki öğrenci Adnan Göktürk Yeşil'in cenazesi, Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde defnedildi.

Adnan Göktürk Yeşil'in Türk bayrağına sarılı naaşı, Düziçi ilçesindeki Haruniye Camisi'ne götürüldü.

Cenaze namazına katılan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, baba Abdullah Cevdet Yeşil ve anne Sonay Yeşil ile yakınlarına başsağlığı diledi.

Törende, anne Yeşil oğlunun kıyafetine, baba ise tabuta sarılıp gözyaşı döktü.

İl Müftüsü Ahad Taşcı'nın kıldırdığı cenaze namazının ardından Adnan Göktürk Yeşil'in naaşı, Yeşiller Aile Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Saldırıda tek çocuğunu kaybeden baba, oğlunun çalışkanlığını anlattı

Adnan Göktürk Yeşil'in Osmaniye'nin Düziçi ilçesindeki babaevinin önüne taziye çadırı kuruldu.

Çadıra giden aile yakınları ve vatandaşlar, baba Abdullah Cevdet Yeşil ve anne Sonay Yeşil'e başsağlığı diledi.

Baba Abdullah Cevdet Yeşil, gazetecilere, oğlunun çalışkan bir öğrenci olduğunu söyledi.

Oğlunun, Ayser Çalık Ortaokulu'nda eğitim görmeyi çok istediğini dile getiren Yeşil, "Başarılı bir okuldu, iyi öğretmenleri vardı. Biz de kendisini kırmadık ve o okula yazdırdık. Başarılı bir öğrenciydi. Okulda yapılan deneme sınavında ikinci olmuştu. Madalya taktılar, çok mutluydu." dedi.

Yeşil, oğlunun saldırıda vefat eden matematik öğretmeni Ayla Kara'yı çok sevdiğini belirterek, şunları kaydetti:

“Rahmetli olan öğretmenini çok seviyordu. Matematik öğretmeni sınıfta ders anlatırken olay olmuş. İlk önce matematik öğretmenini vuruyor, sonra çocukları şehit ediyor zanlı. Sonuç böyle oluyor. Başarılıydı, çalışkandı. İnançlı, dürüst, vatanını, milletini çok seven bir evladım vardı. 11 yaşında olmasına rağmen çok bilinçliydi. Tek çocuğumuz olduğu için çok üzüldük. Allah vatanımıza, milletimize zeval vermesin. Mekanı cennet olsun, melek oldu. Şu anda inşallah Peygamberimizin yanındadır. Tek tesellimiz bu."

11 yaşındaki öğrenci Furkan Sancak Balal'ın cenazesi, düzenlenen törenin ardından defnedildi.

5. sınıf öğrencisi Balal'ın cenazesi, yakınları tarafından Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumundan alınarak Afşin ilçesindeki Külliye Camisi'ne getirildi.

Tabutun başına gelen Balal'ın yakınları gözyaşı döktü. Öğrenci Furkan Sancak Balal'ın cenazesi, kılınan namazın ardından toprağa verildi.

Törene, anne Tuba Belli, kardeşi Ömer Alp, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mevlüt Kurt, BBP Genel Başkan Yardımcısı Bülent İspir, CHP İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş, öğretmenleri ve yakınları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Furkan Sancak Balal'ı öğretmeni anlattı

Furkan Sancak Balal'ın cenaze törenine katılan matematik öğretmeni Muhammet Barış Akdağ, öğrencisinin tabutu başında gözyaşı döktü.

Akdağ, "Öyle bir çocuk ki ben ödevini verdiğim zaman ödevini yapmadan evine gitmezdi. Furkan'a 'Bunu da evde yap' derdim. Eve göndermeye çalışırdım. O gün orada işini bitirir. 'Hocam yaptım' derdi. Bir tane de ödev kitabı vardı. Onun ne yaptığını bilirdim. Arka plandan da takibini yapardım." diye konuştu.

Saldırıda vefat eden matematik öğretmeni Ayla Kara'nın cenazesi de düzenlenen törenin ardından defnedildi.

Kara'nın (55) cenazesi, yakınları tarafından Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumundan alınarak kırsal Tekir Mahallesi'nde bulunan Çarşı Camisi'ne getirildi.

Tabutun başında eşi Ramazan, çocukları Furkan ve Ertuğrul ile diğer yakınları gözyaşı döktü.

Matematik öğretmeni Kara'nın cenazesi, kılınan namazın ardından Tekir Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Öğretmen Ayla Kara'nın acı haberi, yıllar önce ayrıldığı memleketi Manisa'nın Turgutlu ilçesine bağlı Urganlı Mahallesi'nde de üzüntüyle karşılandı.

Mahallenin muhtarı Şaban Duman (56) , Kara'nın hem çocukluk hem sınıf arkadaşı olduğunu söyledi.

Kara ile Urganlı Atatürk İlkokulu ve Urganlı Ortaokulu'nda 8 yıl birlikte aynı sınıfta eğitim gördüklerini ifade eden Duman, Kara'nın 1985'te ailesiyle Turgutlu'ya taşındığını, lise eğitimine orada devam ettiğini belirtti.

Duman, Kara'nın küçük yaşlardan itibaren çevresine karşı duyarlı bir insan olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Kendisi iyiydi, yardımseverdi. Herkese yardıma koşan birisiydi. Birisi kendisinden yardım istese muhakkak yardımcı olurdu, elinden geleni yapardı. Çocukluğunda da aynıydı, o izlenimi hep verirdi. Zaman zaman buraya gelirdi, görüşürdük. Otururduk, sohbet ederdik. Hep eski günlerden, okul yıllarımızdan, arkadaşlarımızdan bahsederdik. O günleri konuşurduk."

Kara ile çok anı biriktirdiklerini belirten Duman, acı haberi aldıklarında büyük üzüntü yaşadıklarını söyledi.

Duman, "Tarif edilemez bir duygu. Ne söylenecek söz var ne başka bir şey. Okul arkadaşlarımızı aradım, herkes üzgün, hiç kimse inanamadı. Gerçekten çok büyük bir acı." diye konuştu.

AA

    Okul saldırısında vefat edenler dualarla ebediyete uğurlandı

