Çocukları sabah programlarından koruyun

Yeni Yol Grubu Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan, TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada aile yasası ve sosyal medya düzenlemelerini eleştirdi.

Düzenlemeyi “yasakçı zihniyetin ürünü” olarak nitelendiren Çalışkan, “İktidar gerçekten çocukların sosyal medyadaki kötü, müstehcen yayınlardan, oyunlardan uzak durmasını istiyorsa çok kolay bir tedbir var. Hemen bir teklif getirin A Haber kapatılsın, Müge Anlı programları tedavülden kalksın, sabah kuşağı programları yasaklansın rahatça çözülür ama bunlar gündemde yok” ifadelerini kullandı.

