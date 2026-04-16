Okullar şiddet yuvası olmasın

16 Nisan 2026, Perşembe 10:25
Şanlıurfa’da okulda yaşanan silâhlı saldırı sonrası eğitimde şiddet yeniden gündemde. Sendikalar ve uzmanlar, olayların münferit değil yapısal bir mesele olduğunu vurguluyor.

Son zamanlarda okullarda yaşanan şiddet olayları, eğitim ortamlarının güvenliğini yeniden tartışmaya açıyor. Şanlıurfa’da bir okulda eski bir öğrencinin silâhlı saldırı gerçekleştirmesi ve çok sayıda kişinin yaralanması, “Okullar ne kadar güvenli?” sorusunu bir kez daha gündeme taşıyor. Eğitim sendikaları ve uzmanlar, art arda yaşanan bu tür olayların münferit olarak değerlendirilemeyeceğini, toplumsal ve yapısal sebepleri bulunduğunu vurgularken, artan şiddet vakaları, hem öğrenciler hem eğitimciler, hem de veliler için kaygıyı büyütüyor.

Eski öğrenciden okula saldırı

Urfa’nın Siverek ilçesinde, Siverek Ahmet Koyuncu Meslekî ve Teknik Lisesi’ne giren ve okulun eski öğrencisi olduğu öğrenilen 19 yaşındaki genç saldırgan rastgele ateş açtı. Olay sırasında okulda bulunan 10 öğrenci, 4 öğretmen, 1 polis, 1 kantin işletmecisinin yaralandığı öğrenildi. Özel harekat ekiplerinin müdahale ettiği olayda saldırganın bazı öğrencileri rehin aldığı ve ardından silâhla hayatına son verdiği belirtildi. 

Şiddetin tek faili yok

Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, “Benzer hadiselerin bir daha yaşanmaması için gereken tüm tedbirler kararlılıkla alınacaktır” dedi. Yaşananların kişisel değil, sistematik bir problemin sonucu olduğunu belirten Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay, “Şiddetin tek bir faili yok. Gençler kendini korumasız hissediyor. Eğitimle bir gelecek kuracaklarına dair inançları zayıflıyor. Bu da şiddeti büyütüyor” diye konuştu. Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in okullarda güvenlik önlemlerinin artırılacağı yönündeki açıklamalarına tepki gösteren Özbay, “Bu dönemde öğretmenler öldürüldü, yaralandı. Bunun bir sorumluluğu olmalı. Yusuf Tekin istifa ederek bu sorumluluğu üstlenmelidir.” dedi.

Eğitimcilerden şiddete tepki: 2 gün iş bırakma kararı

Eğitim-İş Sendikası, 15-16 Nisan tarihlerinde iki gün süreyle derslere girmeyeceklerini duyurdu. Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay, yaptığı açıklamada okulların en güvenli alanlar olması gerekirken şiddet mahalli haline geldiğini vurguladı. “Öğretmenin değersizleştirildiği, gençlerin geleceksizleştirildiği; okulların güvenliksiz bırakıldığı bu düzen, sorumluların sorumsuzluğudur” diyen Özbay, şu ifadeleri kullandı: “Taleplerimiz nettir: Okul girişlerinde kadrolu güvenlik görevlisi, yeterli sayıda rehber öğretmen ve psikososyal destek, her okula revir, sağlık hizmetleri ve sağlık personeli, kadrolu temizlik personeli, kalabalık sınıfların azaltılması, yeni okul yapılması ve güvenli eğitim ortamı...” 

İSTANBUL - MEHTAP YILDIRIM YÜKSELTEN

    Trump büyük yalan attı, Papa’yı yine eleştirdi

    ABD basını yazdı: Hürmüz geçilemez

    Çocukları sabah programlarından koruyun

    Eğitimciler Birliği Sendikası: Bu gidişe kim “dur” diyecek?

    Okullar şiddet yuvası olmasın

    AİHM’e başvuruda Türkiye ilk sırada

    Lübnan’dan acil yardım çağrısı

    Trump: Müzakerelere dönebiliriz

    Ara dönemden, ara seçimle çıkarız

    Meloni’den Trump’a Papa tepkisi: Dine siyasî baskı kabul edilemez

    Kahramanmaraş'taki okul saldırısında ölü sayısı 9'a yükseldi, 6'sı ağır 13 kişi yaralı

    Kahramanmaraş'ta okul saldırısındaki 8. sınıf öğrencisi saldırgan da öldü

    Kahramanmaraş'ta okula silahlı saldırı: 3 öğrenci 1 öğretmen öldü, 20 kişi yaralandı

    "ABD ablukasına karşılık Basra Körfezi, Umman Denizi ve Kızıldeniz’de ihracata izin vermeyiz"

    "Ben durumu bitmeye çok yakın olarak görüyorum"

    Trump İran’la "kapsamlı" bir anlaşma yapmak istiyor

    Azerbaycan’ın 28 Şubat’ı

    Ortak düşmana karşı “birlik” çağrısı

