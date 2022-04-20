Hangi partiler TBMM'de temsil ediliyor?

27'nci Dönem parlamentosunda 14 parti temsil ediliyor.
TBMM'deki sandalye dağılımı
Meclis'teki toplam sandalye sayısı ise 581 oldu.
Adalet ve Kalkınma Partisi - 286
Cumhuriyet Halk Partisi - 135
Halkların Demokratik Partisi - 56
Milliyetçi Hareket Partisi - 47
İYİ Parti - 36
Türkiye İşçi Partisi - 4
Demokrat Parti - 2
Memleket Partisi - 2
Büyük Birlik Partisi - 1
Demokrasi ve Atılım Partisi - 1
Demokratik Bölgeler Partisi - 1
Saadet Partisi - 1
Yenilik Partisi - 1
Zafer Partisi - 1
Bağımsız milletvekili - 7
AA