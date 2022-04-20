Hangi partiler TBMM'de temsil ediliyor?

27'nci Dönem parlamentosunda 14 parti temsil ediliyor.

TBMM'deki sandalye dağılımı Meclis'teki toplam sandalye sayısı ise 581 oldu. Adalet ve Kalkınma Partisi - 286 Cumhuriyet Halk Partisi - 135 Halkların Demokratik Partisi - 56 Milliyetçi Hareket Partisi - 47 İYİ Parti - 36 Türkiye İşçi Partisi - 4 Demokrat Parti - 2 Memleket Partisi - 2 Büyük Birlik Partisi - 1 Demokrasi ve Atılım Partisi - 1 Demokratik Bölgeler Partisi - 1 Saadet Partisi - 1 Yenilik Partisi - 1 Zafer Partisi - 1 Bağımsız milletvekili - 7 AA

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