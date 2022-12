SAĞLIK SİSTEMİNDE GELİNEN NOKTA: HASTANELERDEN ARTIK MUAYENE İÇİN DAHİ RANDEVU ALINAMIYOR.

ÇALIŞANLAR DA, HALK DA MAĞDUR

Devlet hastanelerindeki çalışma şartları ve iyice bunalan sağlık çalışanlarının biriken sıkıntılarına çözüm getirilmemesi, sağlık hizmetlerinde giderek büyüyen aksamalara yol açıyor. Durum halkı mağdur ederken, doktorlar başta olmak üzere sağlık çalışanları fırsat buldukları takdirde yurt dışına gitme arayışında.

90’LI YILLARA GERİ DÖNDÜK

DEVA Partisi Seçim İşleri Başkan Yardımcısı Yusuf Şahin: “Şu andaki sistemle 90'lara geri dönmüş durumdayız. Önceden hastanelerin önünde, veznelerin önünde insan kuyrukları olurdu. Bugün tekrardan aynı günlere dönmüş durumdayız. İnsanlar muayene olmak için bile randevu alamıyorlar."

***

Hastanelerde muayene krizi büyüyor

DEVA Partisi Seçim İşleri Başkan Yardımcısı Yusuf Şahin, sağlık sisteminde yaşanan sorunlar nedeniyle vatandaşların mağdur olduğunu söyledi.

DEVA Partisi Seçim İşleri Başkan Yardımcısı Yusuf Şahin, Elazığ’da açıklamalarda bulundu. Şahin, sağlık sistemindeki sorunlara dikkat çekerek, “Bildiğiniz gibi ülkemizde sağlık problemleri her geçen gün derinleşmekte. Özellikle doktorlardan randevu alınmasında, randevu alındıktan sonra doktorun istediği tetkiklerin yapılmasında çok uzun süreli randevular verilmekte. Bugün muayene olduğu doktora MR için en az 6 ay sonraya gün verildiğini, röntgen gibi basit bir işlem için bile 1 ay, 1,5 ay, 2 ay sonraya gün verildiğini bugün maalesef hepimiz şahit oluyoruz. Bu problemin ortadan kaldırılması için devletin yetkili kurumlarının bir an önce bu işe bir çözüm bulması gerekiyor. Şu andaki sistemle 90’lara geri dönmüş durumdayız. Bakın önceden 90’larda hastanelerin önünde veznelerin önünde insan kuyrukları olurdu. Hastane kapılarında muayene saati başlamadan önce uzun kuyruklar oluşurdu. Bugün tekrardan aynı günlere dönmüş durumdayız” dedi.

Bu mağduriyet bir an önce çözülsün

“İnsanların Alo 182’den veya merkezi sistem üzerinden randevu alınmasında ciddi problemler var” diyen Şahin, şunları söyledi: “Çünkü randevular dolu olduğu için insanların bu randevuları alıp muayene olması, muayene olduktan sonra gerekli tetkikleri yaptırması mümkün değil. İnsanların bir şekilde özel hastanelere yönlendirilmeye çalışıldığını hissediyoruz. Ancak ülkemizin ekonomik şartları ortada, Elazığ’ın ekonomik şartları ortada. Bu ekonomik şartların olduğu bir ortamda insanların özel hastaneye gidip de doktor muayenesi olması, devamında tetkik yaptırması mümkün değil. Buradan yine çağrıda bulunmak istiyoruz Sağlık Bakanımıza. Lütfen bu sağlık sistemindeki problem bir an önce çözülsün. Gerekirse devlet özel hastanelerle gerekli iş birliğini sağlasın ve insanların bu mağduriyeti bir an önce çözülsün.”

Elazığ - Anka

***

Bakan Koca: 5 kişiden 1’i randevusuna gelmiyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından randevularla ilgili açıklamada bulundu.

Koca, “MHRS randevu sorunları, beklenen iyileşme sağlanıncaya dek, odaklanacağımız bir numaralı konudur. Sistemde oluşan gereksiz yük artışı ve vakit kaybına karşı iki uygulama başladı. Zamanın kullanımında karşılıklı bir başarı, bizi şu an hayal edilemeyen noktalara götürebilir. Halen her 5 kişiden 1’i doktor randevusuna gelmiyor. Her 5 kişiden 1’i acaba neden randevu alıyor? Hasta, sağlıklı, beraber tartışmamız gereken bir konu. Devlet, sorunların üstesinden toplumla birlikte gelir. Yeri gelince şu soruyu sorun: Randevuna neden gitmedin dostum? “Devlet randevularında ciddidir” sözü, MHRS bilgisayar sistemi tarafından tamamen benimsendi. Gidilip gidilmeyeceği şüpheli randevuyu hiç almamak mı, almak mı daha iyi? MHRS, gelmeyeceği randevuyu iptal etmediği halde randevusuna gitmeyenlere, aradan 15 gün geçmeden yeni bir randevu vermiyor” diye yazdı.

Haber Merkezi