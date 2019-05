Hollandaca Mektubat

Bediüzzaman Said NursÎ’nin Risale-i Nur Külliyatı’ndan Mektubat kitabı da Hollandacaya çevrildi.

Bediüzzaman Said Nursî’nin Risale-i Nur Külliyatı’ndan Mektubat kitabı da Hollandacaya çevrildi. www.iurpress.nl sitesinde yer alan bilgilere göre, eserin tanıtımında, Bediüzzaman’ın Sözler, Mektubat, Lem’alar ve Şuâlar başta olmak üzere 14 büyük kitaptan müteşekkil Risale-i Nur Külliyatı Kur’ân’ın ve imanın hakikatlerini pozitif ilimler ışığı altında izah ve ispat etmektedir. Nurlar, yaradılış ve hayatla alâkalı insanlığın zihnini asırlar boyunca meşgul eden üç önemli soru olan, “Ben kimim? Nereden geliyorum? Nereye gidiyorum? Bu dünyada bulunmamın gayesi nedir?” sorularına mukni ve makbul cevaplar vermektedir, ifadelerine yer veriliyor deniliyor.

ÖNEMLİ SORULARA CEVAPLAR

Kitabın tanıtımı yapılırken ayrıca, “Hollandaca lisanına tercümesini yapıp şu an tanıtımını yaptığımız Mektubat (De Brieven) bir kısmıyla Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri’nin talebelerinin kendilerine sorduğu günümüzde insanların zihinlerini çok meşgul eden ve özellikle âlimlerin üzerinde çokca tartıştıkları sorulara verdiği orjinal cevaplardan oluşmaktadır. Her ne kadar âlimler arasında tartışılan konular olsalar da konular yediden yetmişe her tabakanın istifade edebileceği herkese hitap edebilecek açıklıkta ele alınmıştır. Diğer kısmıyla tevhid, nübüvvet, haşir, gıybet, uhuvvet ve milliyetçilik gibi birçok konu üzerinde izahatlar yapılmıştır. Kısacası bu Mektubat adlı eser Bediüzzaman’ın kaleme aldığı, okuyucuların hem kalbine hem de aklına hitap eden, nadide eserlerinden birisidir” sözlerine yer veriliyor.Kitabı iki ayrı formatta (büyük boy ve orta boy) “www.iurpress.nl”den temin edilebiliyor.

İstanbul - Yeni Asya