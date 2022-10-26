"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
27 EKİM 2022 PERŞEMBE - YIL: 53

Hukukun üstünlüğünde bölgenin en kötüsüyüz

26 Ekim 2022, Çarşamba 21:57
Dünya Adalet Projesi’nin, hukukun üstünlüğü konusundaki yıllık raporunda Türkiye’nin 140 ülke arasında 116’ncı, kendi bölgesinde sonuncu olması dikkat çekti.

Hukukun üstünlüğünü ilerletmeyi amaçlayan Washington merkezli bağımsız düşünce kuruluşu Dünya Adalet Projesi (World Justice Project-WJP) yıllık raporunu yayımladı. Hukukun Üstünlüğü Endeksi’nde, Danimarka yedinci kez ilk sırada yer aldı. Türkiye ise değerlendirmeye alındığı Doğu Avrupa ve Asya kategorisindeki 14 ülke arasında sonuncu, küresel çapta 140 ülkelik listede de 116’ncı oldu. Belarus, Çin, Sri Lanka, Mali ve Meksika gibi ülkeler hukukun üstünlüğü konusunda Türkiye’nin önünde yer aldı. En yüksek endeksin 1 olduğu listenin ilk sırasında 0.9 puanla Danimarka yer aldı. Norveç, Finlandiya ve İsveç geçen yılki yerlerini korurken, Almanya’nın bir sıra gerileyerek altıncı sıraya inmesi ve beşinci sıraya Hollanda’nın yerleşmesi dikkat çekti. ABD ise 26’ncı sırada yer aldı. 

Endeks hangi kriterlere göre belirleniyor?

Artı Gerçek’in haberine göre, WJP’nin Hukukun Üstünlüğü Endeksi, dört ana evrensel ilkeye dayalı olarak hesaplanıyor: Hükümet yetkilileri ve şahıslara karşı hesap verilebilirlik mekanizmasının işletilmesi; insan haklarının yanı sıra mülkiyet hakları konusunda adil bir hukuk sistemi; hukukun adil ve verimli bir şekilde işletilmesini sağlamak adına şeffaf yönetim; adaletin etik bir biçimde ve bağımsız kişilerce, yeterli kaynaklara sahip olarak sağlanıp sağlanmadığı. Endekste bu dört ana ilke çerçevesinde hükümetin yetkilerinin sınırlanıp sınırlanmadığı, yolsuzluğun boyutu, açık yönetim, temel haklar, düzen ve güvenlik, yasaların ne kadar uygulanabildiği ve yargılamaların nasıl yapıldığı gibi faktörler inceleniyor.

Temel haklarda 133. sırada

Hukukun üstünlüğü endeksinde en kötü performansı sergileyen ülke ise Venezuela oldu. Venezuela 140’ncı sırada, sondan ikinci sırada Kamboçya yer aldı. Listede 116’ncı sırada yer bulan Türkiye, Zambiya, Kenya, Sierra Leone, Lübnan, Rusya Federasyonu, Fildişi Cumhuriyeti, Nijer, Guatemala, Masagascar, Liberya, Angola, Mali ve Meksika gibi ülkelerin gerisinde yer aldı. Türkiye, değerlendirmeye alındığı Doğu Avrupa ve Orta Asya bölgesinde 14 ülkenin en sonunda yer aldı. Açık hükümet sıralamasında Türkiye 140 ülke arasında 107’nci, temel haklar alanında 133’üncü, sivil adalet sıralamasında 113’üncü, ceza yargılamalarında ise 103’üncü sırada gösterildi. 

Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 171
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Demokrasi meşveretin kaynağı, hürriyetin anahtarıdır

    İran’ın Şiraz kentinde silahlı saldırı: 13 kişi öldü, 23 kişi yaralandı

    'İsrail, Şam'a hava saldırısı düzenledi' iddiası

    Mali ve Orta Afrika Cumhuriyeti tezkeresi TBMM'de kabul edildi

    19 ülkeden Çin'e Uygur çağrısı - Sinirlioğlu: Sistematik insan hakları ihlallerine kayıtsız kalamayız

    Artık söyleyecek sözü kalmadı

    Meslekten ihraç edilen hakim ve savcılarla ilgili Danıştay'dan açıklama

    Stoltenberg: Türkiye'ye gideceğim

    TV kapatmaya yargı freni

    Hukukun üstünlüğünde bölgenin en kötüsüyüz

    Beşiktaş'ta Valerien Ismael dönemi sona erdi

    Rusya'dan ''nükleer'' tatbikat

    İspanya'da bir şehirde daha su kullanımına kısıtlama kararı

    İhmal var, gözaltı ve şüpheli ifadesi yok

    Nebati: 15 Temmuz Allah’ın ikramıydı

    Yeni bir çözüm süreci başlatmalıyız

    Atölyeler kapandı işten çıkarmalar başladı

    İYİ Parti’ye geçen Fakıbaba: Hayalim, adaletin hâkim olduğu bir Türkiye

    Malezya'da ''Mossad'' operasyonu: 13 kişi yargılanıyor

    Suudi Arabistan: Her zaman en kötüsüne hazırlıklı olmamız gerekli

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Ortak miting, ortak aday
    Süleyman KÖSMENE

    Günlük ibadet takvimimiz nasıl olmalı?
    Ahmet BATTAL

    Türkiye bir yılının figüre gazetecileri
    Ali FERŞADOĞLU

    Hakiki dindarlar asla haksızları destekleyemez
    Mikail YAPRAK

    Bela vereni bilmek ve bulmak
    Cevher İLHAN

    “Seçim kumpasları”na dikkat
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    M. Latif SALİHOĞLU

    Kuvvet şahsa değil, kanuna yaraşır
    Risale-i Nur'dan

    Sabır kuvveti, her musibete karşı kâfi gelebilir
    Faruk ÇAKIR

    Kötülük dalgasına karşı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.