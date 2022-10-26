Hukukun üstünlüğünde bölgenin en kötüsüyüz

Dünya Adalet Projesi’nin, hukukun üstünlüğü konusundaki yıllık raporunda Türkiye’nin 140 ülke arasında 116’ncı, kendi bölgesinde sonuncu olması dikkat çekti.

Hukukun üstünlüğünü ilerletmeyi amaçlayan Washington merkezli bağımsız düşünce kuruluşu Dünya Adalet Projesi (World Justice Project-WJP) yıllık raporunu yayımladı. Hukukun Üstünlüğü Endeksi’nde, Danimarka yedinci kez ilk sırada yer aldı. Türkiye ise değerlendirmeye alındığı Doğu Avrupa ve Asya kategorisindeki 14 ülke arasında sonuncu, küresel çapta 140 ülkelik listede de 116’ncı oldu. Belarus, Çin, Sri Lanka, Mali ve Meksika gibi ülkeler hukukun üstünlüğü konusunda Türkiye’nin önünde yer aldı. En yüksek endeksin 1 olduğu listenin ilk sırasında 0.9 puanla Danimarka yer aldı. Norveç, Finlandiya ve İsveç geçen yılki yerlerini korurken, Almanya’nın bir sıra gerileyerek altıncı sıraya inmesi ve beşinci sıraya Hollanda’nın yerleşmesi dikkat çekti. ABD ise 26’ncı sırada yer aldı.

Endeks hangi kriterlere göre belirleniyor?

Artı Gerçek’in haberine göre, WJP’nin Hukukun Üstünlüğü Endeksi, dört ana evrensel ilkeye dayalı olarak hesaplanıyor: Hükümet yetkilileri ve şahıslara karşı hesap verilebilirlik mekanizmasının işletilmesi; insan haklarının yanı sıra mülkiyet hakları konusunda adil bir hukuk sistemi; hukukun adil ve verimli bir şekilde işletilmesini sağlamak adına şeffaf yönetim; adaletin etik bir biçimde ve bağımsız kişilerce, yeterli kaynaklara sahip olarak sağlanıp sağlanmadığı. Endekste bu dört ana ilke çerçevesinde hükümetin yetkilerinin sınırlanıp sınırlanmadığı, yolsuzluğun boyutu, açık yönetim, temel haklar, düzen ve güvenlik, yasaların ne kadar uygulanabildiği ve yargılamaların nasıl yapıldığı gibi faktörler inceleniyor.

Temel haklarda 133. sırada

Hukukun üstünlüğü endeksinde en kötü performansı sergileyen ülke ise Venezuela oldu. Venezuela 140’ncı sırada, sondan ikinci sırada Kamboçya yer aldı. Listede 116’ncı sırada yer bulan Türkiye, Zambiya, Kenya, Sierra Leone, Lübnan, Rusya Federasyonu, Fildişi Cumhuriyeti, Nijer, Guatemala, Masagascar, Liberya, Angola, Mali ve Meksika gibi ülkelerin gerisinde yer aldı. Türkiye, değerlendirmeye alındığı Doğu Avrupa ve Orta Asya bölgesinde 14 ülkenin en sonunda yer aldı. Açık hükümet sıralamasında Türkiye 140 ülke arasında 107’nci, temel haklar alanında 133’üncü, sivil adalet sıralamasında 113’üncü, ceza yargılamalarında ise 103’üncü sırada gösterildi.