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30 HAZİRAN 2020 SALI - YIL: 51

Hürriyetin değerini daha iyi anladık

30 Haziran 2020, Salı
Ipsos’un Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Sidar Gedik, “Her dört kişiden üçü özgürlük kavramının onlar için artık daha da değerli olduğunu belirtiyor” dedi.

Ipsos’un Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Sidar Gedik, koronavirüs döneminde halkın kaygılarıyla ilgili konuştu. Bu dönemde halkın ekonomiyi en büyük sorun olarak gördüğünü anlatan Gedik, “Bugün yurttaşların yüzde 43’ü ekonomiyi Türkiye’nin en önemli sorunu olarak görüyor. Her ne kadar ekonomiye dair endişelerimiz yükselmiş olsa da işyerlerinin faaliyete başlamasının doğru bir karar olmadığını düşünenler hâlâ çoğunlukta. Şirketleri, çalışanları ve dolayısıyla istihdamı destekleyen paketlere rağmen insanların yüzde 96’sı ülke ekonomisi için, yüzde 86’sı kişisel ekonomileri için tehlike görüyorlar. Yaptığımız araştırmaya göre yaklaşık her 10 kişiden dördü önümüzdeki dönemde de işlerinin olumsuz etkileneceğini düşünüyor” dedi. 

Yüzde 60’ın geliri azaldı

“En çok özlenen iki şey var, dostlarla birlikte olabilmek ve açık havada özgürce hareket edebilmek” diyen Gedik, şu şekilde devam etti: “Sevdiklerimizle, dostlarımızla özgürce yakın olmanın, görmenin, hissetmenin verdiği hazları özlüyoruz. İçimizden gelen hiçbir şeyi istediğimiz an, istediğimiz şekilde yapamadığımız günlerden geçiyoruz. Böyle bir süreci ilk defa deneyimlemenin şaşkınlığı içerisinde daha çok sıkışmışlık hissediyoruz. Her dört kişiden üçü özgürlük kavramının onlar için artık daha da değerli olduğunu belirtiyor. Ama henüz zincirleri kırmaya da hazır değiliz. Tatil planları erteleniyor, iptal ediliyor, sinema/konser/tiyatro gibi aktivitelerden bir süre daha uzak durmak tercih edilecek.”

Otoriter uygulamalar öne çıkabilir

Cumhuriyet’in haberine göre, özgürlükler ve demokrasinin vatandaşlar için ne derecede önemli hale geldiği hakkında da bilgi veren Gedik, “Salgında sokağa çıkma yasakları ve bireysel karantina aslında özgürlüğün ne kadar değerli olduğunu bireylere hatırlattı. Haziran ayının başında yaptığımız çalışmada her 4 kişiden 3’ü özgürlüğün kendisi için daha değerli hale geldiğini söyledi. Bu dönemde devlet yurttaş ilişkileri açısından bakarken getirilen sınırlamalar boyutunu da atlamamamız gerek. Toplumlarda öne çıkan beklentilerden biri devletin yurttaşlarını koruması ve bu amaçla gerekirse kısıtlamalar getirmesi(…) Niyetin de daha fazla insanın ölmesini engellemek olması nedeni ile tartışmalar daha rahat yapılabiliyor. Ya salgından sonra? Salgından sonra daha merkezi yönetimlerin ve daha otoriter uygulamaların öne çıktığı bir dönem yaşanabilir.”

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