ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
3 KASIM 2025 PAZARTESİ - YIL: 56

Yüzlerce PKK’lı SDG’ye geçti

03 Kasım 2025, Pazartesi 12:15
11 Temmuz’da silâhlarını yakan ve geçtiğimiz günlerde Türkiye’den resmen çekildiğini duyuran PKK durulmuyor.

SDG’nin Suriye ordusuna katılma sözü sonrası 2 bin PKK’lı terörist de bu örgüte katıldı. Türkiye bu teröristlerin Şam’a katılmasına karşı çıkarken, tüm uyarılara karşın katılımların olması halinde gerekli tüm adımları atmak konusunda kararlı olduğu belirtiliyor. Sabah gazetesinin haberine göre SDG’nin, Suriye ordusuna entegrasyonu dikkatle takip ediliyor. SDG’nin entegrasyonu Türkiye’nin kırmızı çizgileri arasında yer alıyor. SDG’nin kolordu şeklinde yapılanması karşılık görmedi. Tümen olarak yapılanacak ve ülkenin değişik yerlerinde görevlendirilecekler. SDG, Haseke, Rakka ve Deyrizor’da üç tümen halinde kalmayı istiyor ve pazarlıkları bunun üzerinden yürütüyor. Ancak buna da sıcak bakılmıyor. Petrol ve su açısından zengin bu topraklarda yoğun olan ise Arap nüfusu. Kürtler, Kobani, Hama, Afrin gibi yerlerde yayılmış olarak varlıklarını sürdürüyor.

