"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
3 KASIM 2025 PAZARTESİ - YIL: 56

Gebze'deki çalışmaları devam ediyor: 1000'in üzerindeki binada tarama yapılıyor

03 Kasım 2025, Pazartesi 16:46
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çöken 7 katlı binanın enkazının kaldırıldığı ve bazı binaların tedbir amaçlı tahliye edildiği bölgede ekiplerin tarama çalışmaları devam ediyor.

Mevlana Mahallesi Issıkgöl Caddesi'nde 29 Ekim'de çöken 7 katlı Arslan Apartmanı'nın enkazında ön incelemenin tamamlanmasının ardından önceki gün başlatılan enkaz kaldırma çalışması devam ediyor.

 

Gebze Belediyesi ekipleri, iş makinesi desteğiyle molozları hafriyat kamyonuna yüklerken, toz oluşmaması için de tankerle sulama yapılıyor.

 

Uzman ekipler de belirli periyotlar halinde cihazlarla zeminde ölçüm gerçekleştiriyor.

427 personel 120 araçla çalışma yapıyor

Öte yandan, bölgede 27 kamu kurum ve kuruluşundan 427 personel 120 araçla çalışma yapıyor. Faaliyetlere 6 üniversite ve TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi'nden 40'ın üzerinde araştırmacı katılıyor.

Ekiplerin, bölgede 500 metreye kadar alanda 1000'in üzerindeki binada taraması devam ediyor. Jeoradar ile yapıların "röntgeni" çekiliyor.

Jeodezik ölçüm cihazıyla binalarda anlık deformasyon ve hareketlilikler belirli aralıkla ölçülüp rapor ediliyor.

Vali İlhami Aktaş da bölgede incelemelerde bulunarak çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alıyor.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 29 Ekim'de çöken 7 katlı binanın enkazında Emine ve Levent Bilir ile çocukları 12 yaşındaki Muhammet Emir ve 14 yaşındaki Hayrunnisa Nur Bilir hayatını kaybetmiş, 18 yaşındaki Dilara Bilir ise 8 saatlik çalışmanın ardından kurtarılmıştı.

Bölgede tedbir amaçlı 21 bina, 28 iş yeri ve 79 bağımsız birim boşaltılmıştı.

AA

Okunma Sayısı: 202
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Gebze'deki çalışmaları devam ediyor: 1000'in üzerindeki binada tarama yapılıyor

    Balıkesir'de 4,9 büyüklüğünde bir deprem daha oldu - "An itibarıyla olumsuz bir durum yoktur"

    "ABD İHA'ları hava sahamızı ihlal ediyor"

    Maldivler’de nesiller arası sigara yasağı

    Yüzlerce PKK’lı SDG’ye geçti

    Zam şampiyonu patates

    Sudan’da durum kıyameti hatırlatıyor

    Senoz Vadisi’nde heyecan: Türkiye Enduro ve ATV şampiyonasına ilk kez ev sahipliği yapacak

    Enflasyon verileri açıklandı: TÜİK: Yüzde 32,87 - ENAG: Yüzde 60

    Gazze'ye sadece 3203 yardım tırı giriş yapabildi

    Afganistan'daki depremde 5 kişi öldü

    Trump: Maduro'nun günleri sayılı

    Filistin bayrağının renkleriyle... Gazzeli Şehitlerin isimleri tek tek nakışla işlendi

    Balfour zulmü: Malı olmayandan (İngiltere), hakkı olmayana (İsrail) verilen tarihi bir suç!

    Mısır: İsrail, Lübnan'ın güneyinde işgal ettiği tepelerden tamamen çekilmeli

    Trump, Nijerya'yı da tehdit etti

    Afganistan'ın kuzeyinde 6,3 büyüklüğünde deprem

    Suriyeli köylüler İsrail devriyesini taşlayarak çıkardı

    Belçika: Askeri hava üssünde tespit edilen dronlar casusluk amacıyla geliyorlar

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Balfour zulmü: Malı olmayandan (İngiltere), hakkı olmayana (İsrail) verilen tarihi bir suç!
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    Trump, Nijerya'yı da tehdit etti
    Genel

    Mısır: İsrail, Lübnan'ın güneyinde işgal ettiği tepelerden tamamen çekilmeli
    Genel

    Suriyeli köylüler İsrail devriyesini taşlayarak çıkardı
    Genel

    Filistin bayrağının renkleriyle... Gazzeli Şehitlerin isimleri tek tek nakışla işlendi
    Genel

    Yüzlerce PKK’lı SDG’ye geçti
    Genel

    Hasar tespit çalışmalarının tamamlandığı Sındırgı, günlük hayata dönmeye çalışıyor
    Genel

    Belçika: Askeri hava üssünde tespit edilen dronlar casusluk amacıyla geliyorlar

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.