İçişleri Bakanlığı: Kırmızı kategoride aranan terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, yurt içindeki sözde en üst düzey terörist olan ve kırmızı kategoride aranan Hamiyet Yalçınkaya'nın Şırnak kırsalında etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Şırnak Bestler Dereler bölgesinde Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde yürütülen operasyonlarda, 22 Ocak'ta Besta Giresinumu bölgesinde 7 teröristin etkisiz hale getirildiği anımsatıldı.

Açıklamada, 7 Mart'ta başlayan ve devam eden Eren Abluka Sonbahar Kış-26 Şehit Jandarma Uzman Çavuş İslam Çubuk 2023-1 Operasyonu kapsamında çatışma bölgesindeki aramalar sırasında bulunan bir cesedin yurt içindeki en üst düzey terörist olan ve kırmızı kategoride aranan sözde Botan Saha Sorumlusu Leyla Amed kod adlı Hamiyet Yalçınkaya olduğunun belirlendiği belirtildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Durmak yok. Eren Abluka Bestler Dereler Operasyonu'nda Türkiye'deki en üst düzey terörist olan sözde Botan Saha Sorumlusu kırmızı kategorideki Leyla Amed kod adlı Hamiyet Yalçınkaya sarı torbada. Kahraman jandarmamıza tebrikler." ifadelerini kullandı.

Birçok eylemin sorumlusu ve planlayıcısı olarak aranıyordu

PKK'yı terörist Hamiyet Yalçınkaya'nın, örgütün yurt içi ve yurt dışındaki kamplarında eğitim aldığı ve sorumlu düzeyde faaliyetler yürüttüğü tespit edildi.

Yalçınkaya'nın, birçok eylemin talimatını verdiği ve pek çoğuna bizzat katıldığı, 1993-1996 yılları arasında Diyarbakır kırsalında birçok silahlı eylemde yer aldığı yakalanan ve teslim olan örgüt mensuplarının verdiği ifadelerde ortaya çıktı.

Güvenlik güçlerince 2021'de yaralı yakalanan Özgür Gabar kod adlı terörist Fırat Şişman'ın ifadesinde, "Yalçınkaya bana 19 Haziran 2012'de Hakkari Yüksekova'da 9 güvenlik görevlisinin şehit olduğu saldırıya katıldığı anlattı." dediği öğrenildi.

49 kişinin şehit edildiği eylemlerin sorumlusu

Bölücü terör örgütü mensubu Yalçınkaya'nın, 2018-2023 yılları arasında 12 Jandarma personeli, 10 Kara Kuvvetleri personeli, 14 güvenlik korucusu, 3 emniyet personeli ve 10 sivil olmak üzere toplam 49 kişinin şehit edildiği eylemlerin sorumlusu olduğu belirlendi.

Yalçınkaya'nın 2018 yılından bu yana Şırnak, Siirt, Van ve Mardin'in Dargeçit ilçesinde örgüt mensuplarınca gerçekleştirilen birçok eylemin planlayıcısı olduğu tespit edildi.