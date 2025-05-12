İktidar demokrasi ve hukukla bağını kesti

Emekli askerî hâkim Ümit Kardaş, Artı Gerçek’te “Hukuk devletinin temeli: Adil yargılanma hakkı” başlıklı bir yazı yazdı.

Kardaş yazısında, “Sorunlarını rasyonel siyaset yoluyla çözemeyen Türkiye’de iktidar demokrasi ve hukukla bağını keserken adli suç işleyenleri dışarıya çıkarıp, siyasal suç işlediklerini iddia ettiği gazetecileri, akademisyenleri , politikacıları, entelektüelleri cezaevlerine doldurdu. (...) Hiç kimse için hukuk güvenliğinin olmadığı, güçler ayrılığının ortadan kalktığı, Anayasanın, Anayasa Mahkemesi ve AİHM içtihatlarının uygulanmadığı, ifade özgürlüğünün kullanılmasının imkansız hale geldiği bir zeminde duruyoruz. Demokrasi ve hukuk devletinin yeniden inşasında;, hâkimlerin bağımsızlığı-tarafsızlığı ve tabiî hâkim ilkelerinin gerçekleşmesi hayati önemde” dedi. Haber Merkezi

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