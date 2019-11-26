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26 KASIM 2019 SALI - YIL: 50

İnsan ve kâinat bir bütündür

26 Kasım 2019, Salı
Yeni Asya Neşriyat Yazarı İslâm Yaşar, “Kur’an-ı Kerim kâinat ile okunup tefsir edilir. Kâinat kitabı da Kur’an-ı Kerim ile tefsir edilir. İnsan, kitap ve kâinat bir bütündür” dedi.

Hafta sonu yoğun bir ilgi gören ve adeta Urfalıların akın ettiği Şanlıurfa 3. Ulusal Kitap Fuarında, 24 Kasım Pazar günü, Yeni Asya yazarlarından İslâm (Selahaddin) Yaşar kitaplarını imzalamak için okuyucusu ile 11 Nisan Fuar alanındaki Yeni Asya Neşriyat standında buluştu. Yaşar’ın kitapları ve “İnsanı ve kâinatı okumak” konulu söyleşisi bir hayli ilgi gördü. Yaşar Urfa’da kitap fuarının yapılmasını manidar bulduğunu belirtti. Devamında ise Urfa ve kitap hakkında şunları söyledi:

Urfa bir peygamberler diyarı. Peygamberler kitaplarla kendilerinin ve Cenab-ı Hakk’ın emirlerini insanlara duyururlar. Bu nedenle Urfa’da kitap fuarının olması peygamberler diyarına yakışan bir hareket fakat bu zamana kadar geç kalınmış bir hareket. Urfa’nın bidayetinden bu yana kitaplarla hemhal olması, insanlarla haşir neşir etmesi gerekirdi ama inşallah bu vesileyle yapması gerekeni yapmış olur, Urfa kitapla bütünleşir, kitabileşir. Hakikaten kitab-ı mukaddes dediğimiz Kur’an’ı Kerim’in okunmasında ve hayata geçmesinde vesile olur ve böylelikle hem insanlığa hem de vatana örnek olacak hal ve hareketlerde bulunur diye dua ediyoruz.

Kur’an-ı Kerim kâinat ile okunup tefsir edilir

İslâm Yaşar söyleşisinde insanın ilk önce kendini daha sonra kâinatı okumasından bahsetti. Yaşar, “Okumayı günümüz şartlarında kitabileştirdik, Kur’an’ı Kerim, kâinat hepsi birer kitap ” dedi. İslam Yaşar devamında şunları söyledi: “Kur’an-ı Kerim kâinat ile okunup tefsir edilir. Kâinat kitabı da Kur’an-ı Kerim ile tefsir edilir. İnsan, kitap ve kâinat bir bütündür. Bu açıdan baktığımızda kâinat ile ne kadar mütenasipsek, kâinatla ne kadar hemhâl isek, kâinattan ne kadar fikir alıp kullanabiliyorsak o kadar kitabıyızdır.”

Tefekkür, okumanın en has olanıdır

Kâinatın tek başına insanın afakileştireceğinin altını çizen İslâm Yaşar, kâinat kitabını bir okuma tarzı vardır, dedi. Yaşar söyleşisine şu sözler ile devam etti: Kur’an’ı Kerim, kâinat kitabını okuma kitabıdır. Madem ki kâinatı Kur’an tefsir ediyor, o zaman kâinata Kur’anı Kerimin tefsir muhtevasıyla baktığımızda tefekkür ediyoruz. Tefekkür okumanın en hasıdır. Bu yüzden insanın kâinatı ve Kur’an-ı Kerim okuyarak kendine yönelmesi, kendini okuması lazım. Neyi okuyacağız, kimi okuyacağız, nasıl okuyacağız sorularına baktığımız zaman, kişinin kendine zaman ayırıp kendini tanıması gerektiğini göreceğiz.

Şanlıurfa - Yeni Asya

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