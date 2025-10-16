KESK, Ankara'ya yürüyor: KHK zulmü bitsin

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) tarafından kanun hükmünde kararname (KHK) ile ihraç edilen kamu emekçilerinin görevlerine iadesi talebiyle Diyarbakır’dan Ankara’ya başlatılan yürüyüşte Adıyaman’da devam etti.

Eylemde konuşan KESK Eş Genel Başkanı Ahmet Karakgöz, “Biz bu ülkenin hukuk içinde, barış içinde, eşit yurttaşlık temelinde yönetilmesini istiyoruz. KHK zulmü direnişle bitecek” dedi. Kılınç “Bu yürüyüş yalnızca ihraç edilen kamu emekçilerinin değil, adalet, eşitlik, demokrasi ve emeğin onuru için mücadele eden herkesin yürüyüşüdür. OHAL döneminde yayımlanan KHK’larla 125 binden fazla kamu emekçisi hiçbir yargı kararı olmadan işlerinden edildi. Bu ihraçların 4 bin 259’u KESK üyesidir. Birçok arkadaşımız açlığa, yoksulluğa ve dışlanmaya mahkum edildi. Bazı arkadaşlarımız yaşamını yitirdi, kimileri ölümünden sonra görevine iade edildi” ifadelerini kullandı. Adıyaman - Anka

