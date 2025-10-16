"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
16 EKİM 2025 PERŞEMBE

Emekliler yük değil

16 Ekim 2025, Perşembe
Edirne Emekliler Derneği, emeklilerin yük olarak görüldüğüne dikkat çekerek, “Emekliler, ülkemizdeki ekonomik KRİZİN sebebi değildir” dedi.

En düşük emekli aylığı ile 2 çeyrek altın alınamıyor

 

Edirne Emekliler Derneği, Saraçlar Caddesi PTT önünde basın açıklaması yaptı. Edirne Emekliler Derneği Başkan Yardımcısı Ayşe Çotuk, gelir ve gider arasındaki uçurum sebebiyle emekli ve dar gelirli vatandaşların hayat kalitesinin düştüğünü söyledi. En düşük emekli aylığının 16 bin 881 lira olduğunu belirten Çotuk, yüksek enflasyonla maaşlarının günden güne eridiğine dikkat çekti.

Gelir gider uçurumu büyüyor

Çotuk, şunları kaydetti: “Gelir ve gider arasındaki uçurum büyüdükçe emekli ve dar gelirli vatandaşların yaşam kalitesi de giderek düşüyor. Diğer yandan açıklama yapan Çalışma Bakanı, açlıktan sürünen biz emeklileri bir yük olarak görüp, her ay maaşlarımızın düzenli olarak ödendiğini söyleyerek ‘şükür edin’ diyor. Sayın Bakan, yıllarca çalışarak devlete vergisini ve sosyal güvenlik primlerini düzenli ve eksiksiz ödemiş olan biz emekliler, ülkemizdeki ekonomik sıkıntıların sebebi değildir. Sizin yanlış ekonomi politikanız ülkemizi bu hâle getirdi. Ülkemizin kaynaklarını, gelirlerini belirli şirketlere ve iş insanlarına aktardınız. Biz emekliler örgütlenerek taleplerimizi en güçlü şekilde haykıracağız. Unutmayın ki emekliler bir güçtür. Sandıkta ve alanlarda gücümüzü göstereceğiz.”

Edirne - Anka

