"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
16 EKİM 2025 PERŞEMBE - YIL: 56

Yurt dışına kaçırılmak istenen 1431 saka kuşu tabiata salındı

16 Ekim 2025, Perşembe 10:09
Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Hatay'da yasa dışı yollarla yurt dışına çıkarılmak istenirken ele geçirilen 1431 saka kuşunun tabii ortamına salındığını bildirdi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, NSosyal hesabından konuya ilişkin paylaşım yaptı.

Saka kuşlarının özgürlüğüne kavuştuğuna işaret eden Yumaklı, "Hatay'da Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ve Cilvegözü Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerimizin ortak çalışmasıyla 1431 saka kuşu yasa dışı yollarla yurt dışına çıkarılmak istenirken ele geçirilerek, doğal ortamına salındı. Sorumlulara 10 milyon 897 bin lira idari para ve tazminat cezası uygulandı." ifadelerini kullandı.

Yumaklı, yaban hayatını ve biyolojik çeşitliliği korumak için çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü vurguladı.

AA

Okunma Sayısı: 283
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Refah Sınır Kapısı'nın ne zaman açılacağı belirsiz

    Instagram’da 18 yaş altına kısıtlama

    Yurt dışına kaçırılmak istenen 1431 saka kuşu tabiata salındı

    Japonya'nın Rusya'dan enerji alımını durdurmasını istiyor

    İtalya-İsrail maçında İsrail protestosu: 13 kişi yaralandı, 15 kişiye gözaltı

    Bursa'da 16-22 Ekim arasında planlı su kesintisi uygulanacak

    Hamas enkaz altındaki esirlerin cesetlerini arıyor

    Akdeniz'de 4,3 büyüklüğünde deprem

    Trump: Çin ile ticaret savaşındayız

    İspanya: Gazze'deki soykırımın baş aktörleri hesap vermeli!

    KESK, Ankara'ya yürüyor: KHK zulmü bitsin

    Emekliler yük değil

    Trump'ın Gazze hayalinin farkında mısınız? - 'Barış Zirvesi'nde imzalanan 'Gazze Planı' tartışılıyor

    Gençler ve yapay zekâ

    Pakistan ile Afganistan'dan 48 saatlik ateşkes kararı

    İmralı’ya Bahçeli gitsin

    “Hamas silâh bırakmazsa biz onları silâhsızlandıracağız”

    Gazze’ye yeterli yardım ulaştırılamıyor

    Gerçek zafer sorumlular hesap verdiği zaman kazanılacak

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    KESK, Ankara'ya yürüyor: KHK zulmü bitsin
    Genel

    Trump'ın Gazze hayalinin farkında mısınız? - 'Barış Zirvesi'nde imzalanan 'Gazze Planı' tartışılıyor
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    İspanya: Gazze'deki soykırımın baş aktörleri hesap vermeli!
    Genel

    Emekliler yük değil
    Genel

    Manisa’da muhabbet pikniği
    Genel

    Trump: Çin ile ticaret savaşındayız
    Genel

    Gençler ve yapay zekâ
    Genel

    Instagram’da 18 yaş altına kısıtlama

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.