İstanbul - Bahçelievler'de bir binada patlama: 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

İstanbul - Bahçelievler'de bir binada meydana gelen ve doğal gaz sıkışması kaynaklı olduğu değerlendirilen patlamada 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Şirinevler Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi'ndeki bir binanın 5. katındaki dairede, henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.

Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Güvenlik güçlerince sokak kapatılırken, belediye ve AFAD ekipleri de bina içerisinde çalışma başlattı.

Patlamanın etkisiyle binadan kopan molozlar orada bulunan araçların üstüne düşerken, çevredeki bazı binaların camları da kırıldı.

Sokak üzerinde bulunan bir ağaç da patlamadan dolayı bir aracın üstüne devrildi.

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, doğal gaz sıkışmasından kaynaklandığı değerlendirilen patlamada hayatını kaybedenlerin sayısının 3'e yükseldiği, yaralanan 3 kişinin tedavilerinin devam ettiği belirtildi.

İstanbul Valisi Davut Gül de yaşanan olayla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Patlamanın yaşandığı sokakta incelemede bulunduktan sonra basın mensuplarına açıklama yapan Gül, belediye ve kaymakamlığın apartmanda yaşayan diğer aileleri tespit etmeye çalıştığını kaydetti.

Hasar alan binaların tahliye edildiğini bildiren Gül, bölgede yürütülecek çalışmalar için konuşmanın erken olduğunu söyledi.

Patlamanın etkisi güvenlik kamerasınca kaydedildi

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Nöbetçi cumhuriyet savcısı, olay yeri incelemesi, delil tespiti için patlamanın yaşandığı dairede incelemelerde bulunuyor.

Bu arada patlama anı, olayın yaşandığı binada bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, patlamanın etkisinden dolayı kameranın sarsılarak görüş açısının aşağıya doğru değişmesi ve daireden kopan molozlar ile cam kırıklarının yola düşmesi yer aldı.

"Çok şiddetli bir patlama sesi duydum"

Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, canlı yayında yaptığı açıklamada, bir sokakta doğal gaz patlaması meydana geldiğini ve ona bağlı olarak da yangın çıktığını belirtti.

Bölgeye, itfaiye, sağlık ve zabıta ekiplerinin sevk edildiğini, itfaiyenin yangına müdahale ettiğini aktaran Bahadır, patlamanın gerçekleştiği binanın belediyenin ana binasına yakın olduğunu kaydetti.

Çok şiddetli bir patlama sesi duyduğunu dile getiren Bahadır, "Hatta 'Bina mı çöktü veya yıkımda bir şey mi oldu?' diye düşündüm. Arkadaşları gönderdik, en üst katta doğal gaza bağlı olduğunu söylediler." diye konuştu.

Bahadır, yangının bitişikteki binalara sıçramaması için itfaiyenin gerekli tedbirleri aldığını, bölgedeki bazı binalarda yaşayan vatandaşların tahliye edildiğini kaydetti.

Ölen ve yaralananların kimlikleri belirlendi

Alınan bilgiye göre, patlamada yaşamını yitirenlerin Özgür Çoban, Ömer Özdemir ve Ahmet Bal olduğu öğrenildi.

Patlamada yaralanan Emirhan Kutluay, Kerim Selvi ve Hasan Baş'ın tedavilerinin devam ettiği belirtildi.

Binada incelemeler tamamlandı

Öte yandan patlamanın ardından polis, itfaiye, İGDAŞ ve belediye ekiplerince inceleme yapıldı.

Patlamanın yaşandığı binada yapılan incelemelerin bugünkü bölümü tamamlandı.

Binadan sabah saatlerinde karot örneği alınması bekleniyor.