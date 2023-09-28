"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
29 EYLÜL 2023 CUMA - YIL: 54

İstanbul - Bahçelievler'de bir binada patlama: 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

28 Eylül 2023, Perşembe 19:00
İstanbul - Bahçelievler'de bir binada meydana gelen ve doğal gaz sıkışması kaynaklı olduğu değerlendirilen patlamada 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Şirinevler Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi'ndeki bir binanın 5. katındaki dairede, henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.

Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Güvenlik güçlerince sokak kapatılırken, belediye ve AFAD ekipleri de bina içerisinde çalışma başlattı.

Patlamanın etkisiyle binadan kopan molozlar orada bulunan araçların üstüne düşerken, çevredeki bazı binaların camları da kırıldı.

Sokak üzerinde bulunan bir ağaç da patlamadan dolayı bir aracın üstüne devrildi.

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, doğal gaz sıkışmasından kaynaklandığı değerlendirilen patlamada hayatını kaybedenlerin sayısının 3'e yükseldiği, yaralanan 3 kişinin tedavilerinin devam ettiği belirtildi.

İstanbul Valisi Davut Gül de yaşanan olayla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Patlamanın yaşandığı sokakta incelemede bulunduktan sonra basın mensuplarına açıklama yapan Gül, belediye ve kaymakamlığın apartmanda yaşayan diğer aileleri tespit etmeye çalıştığını kaydetti.

Hasar alan binaların tahliye edildiğini bildiren Gül, bölgede yürütülecek çalışmalar için konuşmanın erken olduğunu söyledi.

Patlamanın etkisi güvenlik kamerasınca kaydedildi

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Nöbetçi cumhuriyet savcısı, olay yeri incelemesi, delil tespiti için patlamanın yaşandığı dairede incelemelerde bulunuyor.

Bu arada patlama anı, olayın yaşandığı binada bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, patlamanın etkisinden dolayı kameranın sarsılarak görüş açısının aşağıya doğru değişmesi ve daireden kopan molozlar ile cam kırıklarının yola düşmesi yer aldı.

"Çok şiddetli bir patlama sesi duydum"

Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, canlı yayında yaptığı açıklamada, bir sokakta doğal gaz patlaması meydana geldiğini ve ona bağlı olarak da yangın çıktığını belirtti.

Bölgeye, itfaiye, sağlık ve zabıta ekiplerinin sevk edildiğini, itfaiyenin yangına müdahale ettiğini aktaran Bahadır, patlamanın gerçekleştiği binanın belediyenin ana binasına yakın olduğunu kaydetti.

Çok şiddetli bir patlama sesi duyduğunu dile getiren Bahadır, "Hatta 'Bina mı çöktü veya yıkımda bir şey mi oldu?' diye düşündüm. Arkadaşları gönderdik, en üst katta doğal gaza bağlı olduğunu söylediler." diye konuştu.

Bahadır, yangının bitişikteki binalara sıçramaması için itfaiyenin gerekli tedbirleri aldığını, bölgedeki bazı binalarda yaşayan vatandaşların tahliye edildiğini kaydetti.

Ölen ve yaralananların kimlikleri belirlendi

Alınan bilgiye göre, patlamada yaşamını yitirenlerin Özgür Çoban, Ömer Özdemir ve Ahmet Bal olduğu öğrenildi.

Patlamada yaralanan Emirhan Kutluay, Kerim Selvi ve Hasan Baş'ın tedavilerinin devam ettiği belirtildi.

Binada incelemeler tamamlandı

Öte yandan patlamanın ardından polis, itfaiye, İGDAŞ ve belediye ekiplerince inceleme yapıldı.

Patlamanın yaşandığı binada yapılan incelemelerin bugünkü bölümü tamamlandı.

Binadan sabah saatlerinde karot örneği alınması bekleniyor.

AA

Okunma Sayısı: 119
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Karot örneği alındı

    İstanbul - Pendik'te istinat duvarı çöktü: Mahsur kalan 6 kişi kurtarıldı

    Pakistan'da cami yakınında terör saldırısı: 57 kişi öldü, 140 kişi yaralandı

    ÖSYM'den 2 yeni elektronik sınav duyurusu

    Vize serbestisi olmayan tek aday ülkeyiz

    İstanbul'da su baskınları yaşandı, yollar göle döndü

    Mamak’ta bir binada doğal gaz patladı: 1 kişi öldü

    Hedef tasarruf değil, bütçe açığını kapatmak

    Hangisi gerçek Erdoğan?

    İlaca ulaşmak gittikçe zorlaşıyor

    Anayasa taslağını bürokratlara hazırlatmış

    Anayasaya aykırı

    Sarayın kaç uçağı var?

    Hani AB üyeliği 2023 hedefiydi?

    Anaokullarına yemek 2026’ya ertelendi

    Fenerbahçe, Başakşehir'i 4 golle geçti

    Kütahya - Gediz'de 4 büyüklüğünde deprem

    İstanbul - Bahçelievler'de bir binada patlama: 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

    Ek MTV’ye AYM’den onay

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    “AİHM’den döner” demiştik
    Halil ELİTOK

    İnandım de, dosdoğru ol!
    Risale-i Nur'dan

    Hatemü’l-Enbiyayı tanımalı ve dinlemeliyiz
    Kenan Toprakçı

    Baş göz üstüne
    Şemseddin ÇAKIR

    Mu’cizeler ve âcizeler -2
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    M. Latif SALİHOĞLU

    Tek başına mı, hep birlikte mi?
    İbrahim ERSOYLU

    Din hizmeti yapanlar ve siyaset
    İbrahim Aktaşcı

    Üzüm yemek mi bağcıyı dövmek mi?
    Ali FERŞADOĞLU

    Şengör’ün kitaplarını da tesadüfler mi yazmış?!

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.